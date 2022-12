Este jueves, 29 de diciembre, Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ falleció en Sao Paulo, Brasil, víctima de un cáncer de colon, que le fue detectado en septiembre del 2021.



"Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz", escribió su hija Kely, a través de redes sociales, informando la muerte del 'Rey del Fútbol'.

El fallecimiento del exfutbolista provocó reacciones de diferentes deportistas, amigos y personalidades de todo el mundo. Entre ellos, el presidente de México, Manuel López Obrador.



El mandatario publicó a través de su página de Facebook un sentido mensaje, recordando al futbolista.



La publicación no ha pasado desapercibida. De hecho, algunos usuarios se han burlado de la misma pues, a pesar de haber sido hecha con ocasión de la muerte del 'Rey', tiene una foto de Ronaldinho cuando era niño.



"Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: 'Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre'", escribió el mandatario.