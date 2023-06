Juan Carlos Mora es el presidente de uno de los bancos más importantes del país, Bancolombia.



El alto ejecutivo compartió en entrevista varios secretos para ser mejor cada día y llegar al puesto que tiene hoy en día.

Lo primero que uno debe hacer es elegir un buen equipo, buenas personas en las que la confianza sea recíproca FACEBOOK

Durante una entrevista en el programa ‘Lo que dura un tinto’ de Noticias RCN, el hombre destacó algunas claves para ser mejor en el trabajo.



Mora resaltó que lo más importante en el trabajo es la confianza en los otros, la preparación, el retarse en la profesión y el equilibrio.



De hecho, agradeció que sus jefes lo impulsaran en cosas que él sentía que no estaba listo, pues esto le ayudó a crecer.



“Lo he aprendido de mis jefes, que me han impulsado a hacer cosas para las que yo creía que no estaba listo. Lo primero que uno debe hacer es elegir un buen equipo, buenas personas en las que la confianza sea recíproca”, detalló Mora en diálogo con Noticias RCN.

La preparación en todo porque la preparación da seguridad. Foto: iStock

Además, que con base en lo anterior siempre ha intentado encontrar buenas personas para luego impulsar el conocimiento de ellos desde lo profesional.

Uno puede generar conocimiento, pero lo primero debe ser la confianza. Debe haber compatibilidad, que haya confianza FACEBOOK

“Uno puede generar conocimiento, pero lo primero debe ser la confianza. Debe haber compatibilidad, que haya confianza. Los conocimientos se adquieren”, dijo. Así mismo, resaltó la importancia de la preparación en todo porque da seguridad.



Y, por último, habló del equilibrio. Señaló que hay una gran diferencia entre el presidente de Bancolombia y Juan Carlos Mora, pues no debe confundirse porque en algún momento el cargo será de otra persona y Juan Carlos Mora siempre seguirá siendo el mismo.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

