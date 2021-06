‘Vayan y contágiense’: error del presidente argentino en pleno evento

El presidente Alberto Fernández tuvo, este viernes, otro ‘desliz’ durante un discurso en un evento realizado en el Centro Argentino de Protonterapia.



Mientras argumentaba que la pandemia aún no estaba superada, a pesar de la aceleración en el ritmo de vacunación, incurrió en un traspié verbal. Si bien se retractó con rapidez, esto no pasó desapercibido para los asistentes y mucho menos para los internautas.



“Vayan y contágiense”, dijo. Luego, al percatarse, corrigió su error con un gesto y aclaró: “Vayan y vacúnense”.

"Vayan y contagien":

Por el error de Alberto Fernández pic.twitter.com/pMxSAUSL2i — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2021

Más allá del error, en el evento aseguró que, frente a la llegada de la pandemia, hubo que darle a los médicos, “todo lo que no tenían. Darles tapabocas, camisolines, equipos que no tenían, dar camas que no había. Todo eso debimos volver a hacerlo. con el esfuerzo de todos ustedes”, en referencia al personal de salud presente en el discurso.



El ‘blooper’ de Fernández ocurre en el cierre de una semana que quedó marcada por su desafortunada frase sobre el origen de los mexicanos, los brasileños y los argentinos, la cual dio pie a duras críticas externas e internas.



Fernández, durante una reunión con el presidente español Pedro Sánchez, dijo, citando mal a Octavio Paz, que “los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa. Así construimos nuestra sociedad”.



El poeta Octavio Paz dijo una frase similar, pero lo dicho por el presidente argentino pertenece a una canción. Además, fue tomado por muchos como un comentario de mal gusto y ofensivo.

El Presidente Alberto Fernández, actualmente es Presidente del MERCOSUR y no encontró mejor momento para decir esta burrada. pic.twitter.com/YTwkYf4goS — Fernando Rovello (@FerRovello) June 9, 2021

*Con información de La Nación/ Argentina (GDA)

