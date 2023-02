Los presentadores colombianos que conocemos hoy en día no son, ni de lejos, los que idebutaron en la televisión hace algunos años. Las décadas han pasado y, con ellas, han llegado algunos cambios no solo en su carrera, sino también en su aspecto físico.



Carolina Cruz, Jorge Alfredo Vargas, Andrea Guerrero, Iván Lalinde y Laura Acuña son solo algunos de los presentadores que por varios años han acompañado a los televidentes en sus hogares. ¿Cómo lucían antes de saltar a la fama y adquirir reconocimiento? A continuación, se lo mostramos.

Los presentadores colombianos antes del salto a la fama

Carolina Cruz

Mucho antes de convertirse en una de las más famosas presentadoras de ‘Día a Día’, Carolina Cruz incursionó en el mundo del espectáculo de la mano del Concurso Nacional de Belleza, en el que fue coronada como virreina.



La vallecaucana no logró coronarse como Señorita Colombia, pero esto no le impidió abrirse paso en la esfera del entretenimiento. Tras el reinado, recibió varias ofertas de modelaje y, posteriormente, debutó en la televisión haciendo trabajo de reportería en ‘El Noticiero del Espectáculo’, para la programadora de Jorge Barón Televisión.

Recientemente, la presentadora compartió una foto de cuando tenía 15 años. Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

A inicios de la década de los 2000, estrechó lazos con RCN al fungir como conductora del show ‘Comandos’, junto a Iván Lalinde, quien paradójicamente es uno de sus compañeros de set actual.



Desde ese momento, su carrera en la pantalla chica no ha dejado de cosechar frutos: poco después ingresó al elenco de ‘Muy buenos días’, al lado de Jota Mario Valencia y Yaneth Waldman, y en los años siguientes estuvo presentando programas como ‘Planeta Gente’, de NTN24, ‘Justo a tiempo’ y ‘Cita a ciegas’, de RCN Televisión. En el 2018, luego de destacar en la conducción de Miss Universo y ‘Colombia’s Next Top Model’, se unió a la familia de ‘Día a Día’, con la que trabaja actualmente.

Jorge Alfredo Vargas

Si de presentadores icónicos estamos hablando, Jorge Alfredo Vargas no puede quedarse fuera de la lista. Por más de tres décadas, ha estado vigente dentro de los medios de comunicación colombianos. Comenzó en el año 1987 como redactor deportivo del ‘Noticiero Criptón’, pero rápidamente pasó a desempeñarse como presentador del ‘Noticiero QAP’, con el que debutó en la pantalla chica en 1992.



Como si fuera poco, también se desempeñó como presentador del Concurso Nacional de Belleza de Colombia por nueve ediciones seguidas, hasta 2004. Antes de ingresar a ‘Noticias Caracol’, donde adquirió gran parte de su reconocimiento, estuvo vinculado con el ‘Canal RCN’. Allí fue presentador de noticias de la emisión central.

En abril de 2006 pasó a ‘Noticias Caracol’, presentando la emisión central, junto a María Lucía Fernández, quien por años ha sido su gran amiga y fórmula de trabajo. ‘Nada más que la verdad’, ‘Mesa de noche’ y ‘El radar’ son solo algunos de los programas conducidos por Vargas que yacen en su prontuario profesional.



Actualmente, no solo se desempeña como presentador en ‘Caracol Televisión’, sino que también dirige y conduce ‘Voz Populi TV’, una apuesta sobre noticias, sátiras y humor político que se emite desde el año 2016.

Andrea Guerrero



Cuando se habla de periodistas y presentadoras deportivas, es inevitable que Andrea Guerrero no salga a relucir. El hecho de que su padre fuese dueño del equipo Cúcuta Deportivo fue algo que la marcó para siempre y, de cierta manera, antecedió su futuro profesional.



“Desde chiquita voy a una charla técnica”, contó hace algunos años, cuando recién apuntaba a ser una de las periodistas más reconocidas a nivel nacional, en entrevista con ‘El Heraldo’. La cucuteña tuvo sus inicios en ‘La FM’ y, posteriormente, pasó a ser reportera de campo en ‘Futbolmanía RCN’.

Aunque, actualmente, la distinguen sus ojos verdes, su sonrisa radiante y su cabellera rubia, la realidad es que esta última no siempre estuvo ahí. Antes de alcanzar la fama, la presentadora lucía una melena de color café oscuro, con la que se mantuvo gran parte de su carrera profesional.

Iván Lalinde

Unos recordarán a Iván Lalinde por su paso en el ‘El Precio es Correcto’, uno de los concursos más populares a nivel mundial, otros lo harán por la sección de farándula que conducía junto a Lina Marulanda en ‘Noticias Caracol’ o, algunos más por su más reciente participación en el programa matutino ‘Día a Día’. Lo único que tienen en común todos los televidentes es que, por años, el antioqueño ha hecho parte de sus pantallas.



El presentador, de 48 años, tiene una amplia trayectoria en la televisión a sus espaldas. Hace algunos meses, se refirió a la aparición de canas en su cabello: "Mucha gente me pregunta que por qué no me tiño las canas, yo digo: ‘no, no, no, eso es horrible. (...) Me parece que uno ya como con los años encima, con la cara que se le ve, la experiencia y se le ve la trayectoria, y uno con el pelo negro, oscuro, azabache, como si fuera un joven de veinte”.

Mucho antes de tener que responder a comentarios sobre su aspecto físico, el presentador de televisión tenía la cabellera larga y oscura. En una de las fotografías de su Instagram, que también mostró en una emisión de ‘La Voz Kids’, se le ve junto a una compañera que le dice algo al oído, al tiempo que él escucha atentamente y deja al descubierto su abundante melena.



Recientemente, el antioqueño contó que se había hecho un retoque estético. A través de sus historias de Instagram, Lalinde contó para su comunidad digital que decidió entrar al quirófano para remover unas “llanticas” que no desaparecían con el ejercicio. Aunque no mencionó cuándo pasó por el bisturí ni cuál fue el procedimiento por el que atravesó, por una publicación del cirujano se sospecha que fue a finales del 2022.

Laura Acuña

Su belleza, carisma y trayectoria profesional han hecho que Laura Acuña se convierta en una de las presentadoras más reconocidas a nivel nacional. Realizó sus estudios en Bucaramanga; sin embargo, no tardó en encontrar un camino en el modelaje y la televisión.



Al trasladarse a Bogotá, fue contratada por ‘RCN Televisión’ para conducir dos de los programas que la ayudaron a saltar a la fama: ‘Fuera de lugar’ y ‘Muy buenos días’, que tuvo su última edición en el año 2018.

Cuando el programa llegó a su fin, tras 16 años de emisión, la presentadora de televisión manifestó una profunda tristeza. Con lágrimas, pero también con mucho agradecimiento, la bumanguesa cerró ese capítulo en su vida. "Yo a ‘Muy Buenos días' le debo todo: mi experiencia, tantas cosas bonitas, tantas historias, tantas anécdotas, tantas lloradas también; tantos buenos amigos”, dijo en su momento.



Pese a que se despidió del programa que, por años, condujo junto con otras celebridades como Jota Mario Valencia, a su vida llegaron muchas más oportunidades laborales. En 2021, por ejemplo, fungió como una de las presentadoras de ‘La Voz Kids’, un proyecto que ella describe como uno de los más “tops” en su carrera.

“‘La Voz’ ha sido el trabajo más top de todos los que he tenido. ‘La Voz’ ha sido el regalo más grande porque tiene todo lo que me apasiona: música, trabajo con niños, es un programa bonito, que cumple sueños, he conocido gente maravillosa y talentosa y mis horas de grabación son mi mayor felicidad”, afirmó en diálogo con la ‘Revista Aló’.



Actualmente, tiene su propio programa de entrevistas llamado ‘La sala de Laura Acuña’, en el que dialoga con grandes personalidades del mundo del espectáculo.

