Presentadores de la televisión latina que renunciaron o fueron despedidos en vivo

La industria del entretenimiento es quizá una de las más expuestas, sobre todo con sus miembros y presentadores. Parte de las personas que trabajan en ese medio saben que su figura e imagen está comprometida con el ojo público.



Por ello, es una costumbre manejar un protocolo y mostrarle a los espectadores la mejor cara de sus anfitriones, sin embargo, en algunas ocasiones esto a veces se puede trasgredir, llevando a la improvisación e incluso al paredón en pleno en vivo.

Tal es el caso de las presentadoras y periodistas que han roto las reglas del libreto para salir de la costumbre y hacer de su exposición todo un acontecimiento, con los momentos más controvertidos como una renuncia o un despido.

Margarita Ortega

En vivo quedó grabado el momento en el que los compañeros de set de 'Noticias RCN ' de la reconocida actriz y presentadora Margarita Ortega le dan unas sentidas palabras de despedida durante una emisión en 2016.



“En Noticias RCN hoy es un día nostálgico, después de tres años de haber hecho tránsito de su carrera actoral a la presentación de noticias, nuestra compañera Margarita Ortega le dice adiós a esta casa periodística” dijo Yamit Palacios.



Por otro lado, Jessica de la Peña agregó: “Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte (…) ¡Hasta pronto!, y darte las gracias por estos tres años maravillosos a tu lado”.



La presentadora se mostró muy sorprendida ante las declaraciones de sus compañeros, lo que suscitó el rumor en las redes sociales de que había sido despedida al aire.



Sin embargo, la actual presentadora del noticiero 'CM&' indicó que su asombro fue porque no esperaba este homenaje por parte de los mismos, ya que no fue una expulsión de su trabajo, sino una renuncia de su parte, debido a que se le presentó una nueva oportunidad laboral.

Jaime Bayly

En 2011, el periodista Jaime Bayly renunció a la televisora Frecuencia Latina durante su programa El Francotirador, tras denunciar de manera pública y ante toda una audiencia, que era supuestamente hostigado por el dueño del canal, Baruch Ivcher.



"Le ruego al señor Baruch Ivcher, y no digo a mi amigo porque yo creía que era mi amigo, pero él me ha demostrado que no puedo confiar en él, que acepte mi renuncia en los términos más cordiales y amigables y que tenga la generosidad de liberarme del contrato", dijo Bayly en ese entonces.

Andrés Hurtado

El anfitrión de 'Sábado con Andrés', Andrés Hurtado, fue blanco de duras críticas, luego de que tomara la decisión de despedir al aire a su productor, José Malpartida, debido a una pequeña equivocación, durante una emisión el pasado mes de junio.



Durante la gran final del 'Miss Perú: La Pre', el conductor se encontraba realizando las preguntas correspondientes a las candidatas cuando notó que uno de los cuestionamientos estaba mal escrito.



Sin mediar palabra y delante de toda la audiencia y las participantes, el conductor llamó a su productor y lo despidió en vivo, afirmando que este no iba a permitir que lo hiciera quedar mal ante los televidentes.



Acto que fue totalmente reprochado por los espectadores, a través de las redes sociales, incluso por colegas de la industria televisiva.



