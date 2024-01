Video| Presentadoras de Caracol no pudieron contener la risa en el noticiero: 'Perdón'

La emisión del mediodía de Noticias Caracol de este viernes, 19 de enero, comenzó con una serie de risas por parte de las presentadoras del canal, Catalina Gómez y Ana Milena Gutiérrez, quienes no pudieron contener las carcajadas al cometer un pequeño desliz, ¿qué pasó?



(Lea también: Video: este es el hombre detrás de la reconocida voz de Caracol Televisión).

Después de la 'intro' que antecede la sección de noticias del canal colombiano y presenta a Gómez y Gutiérrez, encargadas de dar el informativo, las conductoras se dispusieron a dar las 'buenas tardes' al unísono, lo que desató las risas en el estudio de grabación.



Al ver que la encargada de dar el saludo iba a ser Gutiérrez, Catalina Gómez solo atinó a voltear rápidamente su cuerpo hacia su compañera. '¡Ay, perdón!', fue la frase que expresó mientras tomaba del brazo a Gutiérrez y soltaba una pequeña risa.



(Siga leyendo: Este es el esposo de la cantante Arelys Henao en la vida real y a esto se dedica).



Por su parte, Ana Milena Gutiérrez siguió con el saludo, y aun en medio de las risas expresó: "Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias Caracol del mediodía, vamos a estar con ustedes hasta las 3:30 de la tarde".

Es para morirse de la risa FACEBOOK

TWITTER

Los televidentes no dudaron en comentar este suceso por medio de redes sociales, declarando que esta no es la primera vez que las presentadoras se ven envueltas en una situación cómica.



Otra circunstancia parecida ocurrió durante una de las emisiones de Noticias Caracol de inicio de 2023, cuando las conductoras se volvieron protagonistas de otro episodio que desató las risas en los televidentes mientras presentaban historias digitales.



(Puede leer: Marcelo Cezán recuerda cuando fue 'pareja' de Sofía Vergara: 'Ojalá se acuerde de mí').



Catalina Gómez no pudo contener la risa luego de presentar una jocosa noticia al aire. Se trataba de unos policías que escucharon unos gritos y, creyendo que era una persona que necesitaba ayuda, corrieron angustiados por un campo. Segundos después, cayeron en cuenta que, en realidad, los sonidos provenían de una cabra que estaba balando.



Seguido a esto, Ana Milena Gutiérrez, quien se encontraba justo al lado, expresó: "Literal es para morirse de la risa", en medio de una carcajada.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO