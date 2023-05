En una transmisión en vivo, cualquier cosa puede pasar. Desde fallas técnicas hasta caídas al aire e, incluso, ataques de risa por parte de los presentadores. Nadie está exento a vivir una situación de este tipo, ni siquiera Catalina Gómez y Ana Milena Gutiérrez, conductoras de la emisión del mediodía de 'Noticias Caracol'.

En la emisión del pasado viernes 12 de mayo, las presentadoras del informativo protagonizaron una escena poco usual: mientras se encontraban al aire, invitando a los televidentes a conectarse con las historias digitales, sufrieron un incontenible ataque de risa.

La que inició hablando ante la cámara fue Catalina Gómez. La periodista, quien al comienzo mostró una expresión seria, estalló en carcajadas luego de presentar una jocosa noticia al aire.



Se trataba de unos policías que escucharon unos gritos y, creyendo que era una persona que necesitaba ayuda, corrieron angustiados por un campo. Segundos después, cayeron en cuenta de que, en realidad, los sonidos provenían de una cabra que estaba balando.

"La (historia) de hoy es, como dicen coloquialmente, para morirse de la risa", dijo inicialmente Gómez. La conductora del informativo se encontraba a la mitad de su intervención cuando, de repente, no pudo ocultar más su risa. Ante los televidentes, dio rienda suelta a las carcajadas.



Ana Milena Gutiérrez, quien se encontraba justo al lado, trató de continuar con la noticia. No obstante, al igual que su compañera, le fue imposible, puesto que la risa también se apoderó de ella. "Literal es para morirse de la risa", comentó al aire.

En medio de sonrisas y carcajadas. Gutiérrez invitó al público a seguir al informativo por redes sociales. "Qué pena, pero es que no podemos", añadió tan solo segundos después.



Al ver que el ataque de risa era incontenible por parte de ambas presentadoras, el noticiero dio fin al fragmento. Aún así, el video no tardó en saltar a las plataformas digitales, en las que los usuarios hicieron bromas con la particular situación.

Catalina Gómez se refirió a la escena que protagonizó en su cuenta de Twitter. Allí escribió: "No pude aguantarme. Esa cabra no bailaba". El corto mensaje lo acompañó con muchos emojis riendo.



El informativo, por su parte, también compartió el metraje. "¡Bailando no, balando! Nuestras presentadoras del mediodía, Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez, no pudieron contener la risa al contar la historia de una peculiar cabrita. Un divertido video para este viernes", señalaron en redes sociales.

