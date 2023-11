Presentadoras de 'Noticias Caracol' reaccionan ante 'fantasmas' en pleno en vivo

En la televisión todo puede ocurrir durante una emisión en vivo, fallas técnicas, caídas al aire, llanto, ataques de risa y hasta posibles sustos por parte de los presentadores.



Tal es el caso de Catalina Gómez y Ana Milena Gutiérrez, las anfitrionas de 'Noticias Caracol' del medio día, que lejos de asustarse al ver a un sorpresivo grupo de 'supuestos fantasmas en el set' soltaron varias carcajadas en mitad de la transmisión.

En medio de la emisión del pasado 31 de octubre, su compañera de set, Claudia Leonor Vesga, aprovechó la celebración de Halloween para cerrar con broche de oro su sección donde presenta los videos más virales de las redes sociales.



(Le puede interesar: Me tiene perturbada': Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, sobre ratas en Bogotá).



Con unas particulares palabras, la comunicadora sorprendió a las presentadoras y a los televidentes con varios invitados disfrazados de "gentiles apariciones".



"Y hoy es el mejor día para decirles que si la vida les da palo, armemos una escoba y a volar, porque recuerden que los fantasmas asustan más de lejos que de cerca", dijo Vesga mientras detrás de ella aparecían varias personas disfrazadas de cómicos espectros.



El inusual momento provocó un ataque de risa en las presentadoras que no dudaron en comentar la gran iniciativa de su colega, tras sus palabras alusivas a la noche de brujas y su metáfora referente a los mecanismos para enfrentar cualquier dificultad en la vida.



(Siga leyendo: Daniela Álvarez se presentará en el escenario más destacado de Bogotá y está muy feliz ).



Entre carcajadas Gómez le respondió a la periodista diciéndole que dicho elemento ya lo tenía hecho hace tiempo, evidenciando que, al parecer, esta ha tenido más de un percance en su cotidianidad: "La escoba hace rato está, Claudia Leonor".



Por otro lado, Ana Milena Gutiérrez no lograba contener la risa y en medio de ella, como pudo, logró despedir el noticiero mientras decía: "¿Ella por qué nos hace esto?", al tiempo que felicitaba a su compañera con irónico "Feliz día de bruja".



(Lea también: ‘El Lavadero’: así luce y a esto se dedica Rodrigo Castro, famoso presentador de RCN).

Sin duda, las anfitrionas no temen demostrar su buen sentido del humor frente a los televidentes, que posiblemente también deben gozar con sus ocurrencias.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias