Mónica Rodríguez dijo que en su anterior trabajo le revisaban redes

La presentadora de 'Noticias Uno' Mónica Rodríguez, de 47 años, habló sobre su pasó por el canal ‘Caracol’, del cual se despidió a comienzos del año 2019.



A través de un 'live’ transmitido en Instagram junto a los artistas Santiago Alarcón, Adriana Lucia y Julián Román, la periodista aseguró que en su anterior trabajo le revisaban las redes sociales personales.



“A mi todo el tiempo me estaban presionando. A mi todo el tiempo me estaban diciendo ‘¿por qué escribió eso?’", contó.



También se refirió a un incidente que ocurrió en el año 2018, cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez le respondió en Twitter a una serie de mensajes que ella había compartido sobre él.



Según Rodríguez, después de que el exsenador (a quién se refirió como "ese personaje") le mandara “todas las bodegas encima”, desde ‘Caracol’ le hicieron borrar todos los trinos.



“Me hicieron cambiar el nombre de mi cuenta. Me hicieron borrar que trabajaba en el lugar donde trabajaba y me hicieron borrar todos los trinos que tenían que ver con él. La presión fue muy grande. Adicionalmente, nunca me dejaron hablar, nunca me dejaron defenderme y quedé como la mala del paseo”, contó.



Esta no es la primera vez que Mónica habla sobre las razones por las que se fue de ‘Caracol’. Hace un tiempo a través de una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en sus historias de Instagram dijo que “nunca me voy a arrepentir de lo que pienso o siento, y expresarlo. Es un país libre, así algunos nos quieran callar”.



Esto después de que un seguidor le preguntara: “¿Te arrepientes de haber dado tu punto de vista para que te sacaran del aire?”.



Mónica Rodríguez aseguró que se mantiene firme con su pensamiento. Foto: Captura de pantalla

Ante las recientes declaraciones el canal no se ha pronunciado, sin embargo, en su momento le aseguró a EL TIEMPO que esta no fue la razón por la que Mónica se había ido.



“Caracol no tiene como política censurar a nadie. Se tomó la decisión de reducir el número de presentadores en 'Día a Día' como resultado de una reestructuración en el área de entretenimiento”, se dijo en ese momento.

Recibió amenazas

El pasado mes de marzo, la presentadora aseguró que, en un momento de su vida, recibió amenazas por sus opiniones políticas. Debido a que no le dieron ningún tipo de ayuda o apoyo, según dijo, decidió callar.



En sus historias de Instagram, red social en la cual tiene más de 1,2 millones de seguidores, uno de sus fanáticos le hizo la pregunta: "¿Quisiera saber si por ser tan directa en la parte política te han amenazado?".



Ante esto, Rodríguez aseguró: “Sí, me amenazaron. Eso no lo saben muchos. Y en ese momento no recibí apoyo”. Aunque no dio muchos más detalles al respecto, su respuesta sorprendió a sus seguidores, ya que la presentadora jamás habló sobre la situación.

Mónica Rodríguez aseguró que ha recibido amenazas por sus comentarios políticos. Foto: Captura de pantalla

