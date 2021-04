Jessica Cediel hace solicitud a sus seguidores para evitar estafas

Através de sus historias de Instagram, la presentadora Jessica Cediel, compartió con sus más de 8 millones de seguidores su preocupación debido a que personas inescrupulosas estarían haciéndose pasar por ella y usando su imagen para engañar y pedir dinero.



La presentadora de ’Bingos Felices’ dio a conocer que, en reiteradas ocasiones, varios de sus fanáticos le han escrito a su cuenta preguntando cómo se pueden vincular a su supuesto emprendimiento en criptomonedas.



“Yo no entiendo por qué la gente es así. Estoy como tan triste, como tan indignada. Yo ya les he hablado del tema, de hecho, hace varios años y varios meses les había hecho la advertencia”, inició Cediel.



“Me siguen escribiendo como: Jessi, qué es eso de la inversión de las criptomonedas, que ya lo hice, que ya me llamaron, que ya consigné, que bla bla bla. Por favor, no les crean. No lo hagan, no caigan. O sea, me da un mal genio, que la gente sea tan hiju** y utilicen el nombre de uno o de cualquier otra persona del medio para engañar. Por favor, no caigan”, aclaró Cediel advirtiendo a sus seguidores.

No es la primera vez que le suceden este tipo de cosas. La reconocida presentadora ha denunciado anteriormente que se han hecho pasar por ella en aplicaciones de citas, y que crean perfiles falsos donde piden colaboraciones monetarias en su nombre.



