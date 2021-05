Jessica Cediel aceptó la invitación a salir de Mateo Carvajal

Mateo Carvajal, ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2017', ha compartido públicamente su interés de invitar a salir a la presentadora Jessica Cediel.



Recordemos que en ocasiones anteriores, a través de sus historias de Instagram, Carvajal invitó y etiquetó a la también modelo para que se animara a acompañarlo a diferentes planes que hacía con amigos.



“¡A este parchecito le hace falta alguien como vos!”, dijo en una de sus historias,

en la que etiquetó la cuenta oficial de Cediel.



A pesar de que la presentadora de ‘Bingos Felices’ nunca le contestó de manera pública ninguna de sus invitaciones, Carvajal no se daba por vencido. Al punto que decidió enviarle , la semana pasada, un detalle especial para llamar su atención.



Se trataba de un corazón repleto de rosas rojas que tenía una tarjeta con la inicial del nombre del famoso y que en su interior decía: “Jessica: para una mujer hermosa que admiro demasiado. ¿Me aceptas el café? Mateo”.



La bogotana agradeció el detalle y creó una encuesta, desde su Instagram, para que sus seguidores decidieran si aceptaba o no. Recientemente, reveló los resultados y más de 300 mil personas votaron por el sí, razón por la cual aceptará, bajo ciertas condiciones:



“Sí aceptó la invitación, pero, señor, usted tiene que venir a Bogotá. Ni crea que yo voy a salir a ningún lado... Se lo acepto en son de amigos porque yo estoy soltera, tú estás soltero, creo, y pues nada… en son de amigos porque no quiero que vengan a dañar mi corazón”, compartió con sus seguidores.

Por su parte, Carvajal celebró la noticia afirmando que ve “una pequeña luz al final del túnel” y comentando que necesitará de un mantra para controlar su emoción al estar frente a la presentadora.



