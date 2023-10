Presentadora denuncia que un hombre la acosó y escribió un libro de su vida

Silvia Becerra Hernández, una destacada ingeniera industrial y empresaria oriunda de Bucaramanga, quien en 2009 se coronó como Señorita Santander en el prestigioso Reinado Nacional de Belleza en Cartagena, ha revelado una escalofriante historia de acoso que vivió por parte de un hombre.



La presentadora, que ha tenido una destacada trayectoria en los medios de comunicación, compartió su experiencia en una entrevista exclusiva con el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo', transmitido por el Canal 1.

(Lea también: Lorna Cepeda, la 'peliteñida' en 'Betty, la fea', se casó en secreto: ¿con quién?).

Después de su participación en el Reinado Nacional de Belleza, Silvia Becerra incursionó en el mundo de la televisión como presentadora en 'El café de la mañana', donde rápidamente destacó por su talento y carisma.



Posteriormente, tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Caracol en el popular programa de competencia 'El Desafío'. Además, en el canal RCN, tuvo el honor de presentar la velada del desfile en vestido artesanal durante el Reinado Nacional de Belleza.

Por otra parte, durante la administración de la Gobernación de Santander, Silvia Becerra desempeñó un papel crucial como presentadora oficial del programa del gobierno regional, consolidando su presencia en los medios y su relación con la comunidad santandereana.



La presentadora también se ha destacado al conducir 'Tacones en la Mano', un magazine emitido por el Canal TRO, y fue invitada a participar en el segmento de entretenimiento del noticiero Oriente Noticias. Su versatilidad y experiencia en los medios la han convertido en una figura respetada en la industria del entretenimiento.

Además de su trabajo en la televisión, Silvia Becerra ha estado involucrada en el mundo de la moda y las pasarelas desde que tenía quince años, colaborando con diversas marcas tanto regionales como nacionales.

(Siga leyendo: ¿Reconciliación a la vista? Juan Duque compartió a Lina Tejeiro en sus historias).

Silvia Becerra revela que fue acosada por un hombre

En la entrevista con 'Lo Sé Todo', la presentadora reveló detalles impactantes sobre el acoso que sufrió. El acosador, cuya identidad no fue revelada, manifestó una obsesión extrema hacia ella, afirmando que ella era el amor de su vida.

"Esto es una obsesión (...) Él se montó en la cabeza y me decía que me seguía, que le decía a sus amigos que me amaba (...) O sea, él en su cabeza tenía que yo era el amor de su vida", narró Silvia Becerra.

(De interés: Laura Tobón detiene su trabajo por seria crisis de salud que enfrenta su hijo).

El acoso pasó de ser una admiración obsesiva a una persecución amenazante que puso en peligro la vida de la presentadora. La exreina relató que el acosador la amenazó y la hizo sentir vulnerable y atemorizada.

Lo más inquietante es que este hombre, cuya obsesión se convirtió en un comportamiento enfermizo, escribió un libro completo detallando aspectos de la vida de Silvia que nadie más conocía. Este libro, cuya publicación se hizo sin el consentimiento de la presentadora, ha sacado a la luz la extensión del acoso y la invasión a su privacidad.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Fotos: Susana Gómez, madre de la primera hija de Maluma, ya había estado casada

'Yo solo quería cantar': Yeison Jiménez reveló cuánto cobraba al inicio de su carrera

Angie Mosquera: la patrullera heroína que frustró el hurto de una camioneta en Cali