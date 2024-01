Presentadora de noticias RCN recibió fuerte golpe en la cabeza en plena transmisión

Este sábado 27 de enero, durante la transmisión del Noticiero de RCN del medio día, una de las periodistas y presentadoras sufrió de un fuerte golpe en la cabeza mientras se disponía a presentar un informe desde el municipio de Tenza, del departamento de Boyacá.

Se trata de la periodista Paola Toro, quien además es la editora internacional de los fines de semana del canal. Ella estaba ante las cámaras en una carpa blanca, la cual era utilizada por el equipo de noticias para refugiarse del sol.



“Ustedes no alcanzan a imaginarse el Sol tan impresionante que está haciendo en este lindo municipio de Boyacá, hasta donde llegamos con Noticias RCN para transmitir el noticiero del mediodía desde Tenza, una cuna donde realizan canastas, miniaturas para los aretes… muy famoso por la artesanía; así que nos vemos a las 12:30 p. m.”, comentó la presentadora antes del accidente, según la información que recopilo el medio 'Pulzo'.



Luego, durante el noticiero, cuando Toro iba a presentar su informe, una ráfaga de viento hizo que la carpa se desplomara e impactara contra su cabeza. Este accidente laboral quedó registrado en cámara, por lo que varios televidentes se preocuparon por la salud de la periodista.

A ustedes que han estado pendientes de mi salud tras el incidente en el noticiero gracias de corazón. Sus palabras de ánimo y solidaridad son gestos muy valiosos. Gracias a Dios estoy bien, el viento nos jugó en contra pero tengan la seguridad que nos veremos pronto. ¡Abrazos! 🤍 — Paola Andrea Toro L. (@PaolaToroLoza) January 27, 2024

En las últimas horas, Toro hizo una actualización de su estado de salud y le agradeció a todos sus seguidores por estar pendientes de ella.



"A ustedes que han estado pendientes de mi salud tras el incidente en el noticiero, gracias de corazón. Sus palabras de ánimo y solidaridad son gestos muy valiosos. Gracias a Dios estoy bien, el viento nos jugó en contra, pero tengan la seguridad que nos veremos pronto. ¡Abrazos!", escribió en su cuenta de X.



Varios de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y agradecieron de que el accidente no pasó a mayores.



“Bendito Dios. Nos unimos en oración por ti. Vimos en directo lo que pasó… Grandes bendiciones vienen ¡Bendiciones!”; “Me dolió muchísimo lo que te pasó hoy, le pido a Dios que te recuperes pronto y poder verte de nuevo en el set”; “Paola, yo estaba viendo el noticiero. Quede preocupada… me alegra que estés bien”, son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

