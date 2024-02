Periodista de 'La Kalle' sufrió grave accidente de tránsito en Bogotá: esto se sabe

La periodista y presentadora de 'La Kalle', Laura Sarmiento, sufrió un grave accidente de tránsito mientras se movilizaba en una moto en Bogotá.



Según las primeras versiones, la comunicadora habría pedido el servicio mediante una plataforma el pasado viernes 16 de febrero y antes de llegar a su destino ocurrió el accidente.



(Además: Video: peligrosa maniobra de colados de TransMilenio en el deprimido de Bicentenario).

La mamá de la presentadora habló con 'Blu Radio' y dijo que este hombre conducía a alta velocidad mientras prestaba el servicio, al intentar no chocar un taxi frenó de manera abrupta y Laura Sarmiento salió expulsada de la moto.



“El tipo de la moto le quitó con brusquedad el casco y se voló, cogió la moto y se escapó. Ella quedó en el piso. Por fin llegó una ambulancia, pero no la subían porque no había SOAT que respondiera por ella”, dijo la mujer a Blu Radio.



(Siga leyendo: Filtraron supuesto video íntimo de Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond).

De la misma manera, se asegura que el vehículo que transportaba a la periodista tenía al menos una infracción de tráfico registrada, del 3 de enero de 2024.



Hasta el momento se conoce que Laura Sarmiento se encuentra recuperándose en una clínica de la capital y que su estado de salud es estable.

Más noticias:

Cine Colombia tendrá boletas de cine a $6.000 para celebrar el Día de la Mujer

Video: discurso que hombre le dio a su perrito por cumplir 14 años conmueve las redes

¿Quién es el esposo de Carla Giraldo y papá de sus dos hijos? Lo que se sabe