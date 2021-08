La presentadora colombiana Angélica Camacho se grabó comiendo carne cruda

La presentadora y modelo colombiana Angelica Camacho - recordada por su participación en la sección 'La Hinchada', del programa deportivo 'Fuera de Lugar' - sorprendió a sus más de 1 millón de seguidores de Instagram después de grabarse comiendo carne roja cruda.



La periodista, radicada hace unos años en Estados Unidos, compartió dos historias. La primera es una imagen en la que se le puede ver dentro de un vehículo, mordiendo la esquina de un gran pedazo de carne que sostiene con una mano. Junto a la instantánea escribió "me encanta la carne cruda".



(Lea también: Laura Acuña habló de rumores que dicen que es 'insoportable' en el trabajo).

La segunda es una grabación en la que se le observa cantando una canción de reguetón mientras arranca con fuerza un pedazo de carne cruda con su boca y la mastica. Después le da otro mordisco al alimento.



A esto se le conoce como omofagia: un habito o costumbre que consiste en consumir carne cruda, lo cual es considerado como bastante peligroso pues puede causar problemas graves para la salud.



Al parecer, la presentadora recibió varias críticas por parte de sus seguidores debido al insalubre acto. Poco tiempo después eliminó las historias de su cuenta de Instagram en las que aparecía, literalmente, comiéndose la carne cruda.



De igual manera, publicó otra historia en la que aseguraba que "los medios de comunicación caen redonditos", insinuando que se trató de una broma.



(Le puede interesar: Valeria Giraldo, la doble de Jessica Cediel que impresiona a sus seguidores).

¿Es malo comer carne cruda?

Recientemente se ha comenzado a populariza la moda del ‘raw food’ o la dieta a base de comida cruda. De hecho cada vez se encuentran más crudiveganos o crudívoros en el panorama gastronómico. Sin embargo, es relevante saber cuáles son los alimentos que se pueden consumir crudos sin incurrir en ningún daño para la salud.



En el caso de la carne de vacuno, en algunos restaurantes la sirven cruda en modo de ‘steak tartar' o de ‘carpaccio’. Eso sí, siempre es más seguro cocinarlas y hay que fijarse que el corte del animal no sea muy externo debido a los microorganismo que contiene.



En todo caso, es bien sabido que no es una practica muy saludable.



Según le dijo a 'Cuidateplus' Domingo Carrera, médico especialista en Nutrición del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED), con la cocción “se eliminan las bacterias y los parásitos que puede contener la carne”; no obstante, al comerla cruda “se mantienen esos microorganismos que pueden producirnos una intoxicación alimentaria”.



(Además: La moda del 'raw food': ¿Qué alimentos se pueden comer crudos?).

Facebook Twitter Linkedin

En algunos restaurantes la sirven cruda en modo de ‘steak tartar' o de ‘carpaccio’. Foto: iStock

Los principales microorganismos que se encuentran en la carne cruda son “el Toxoplasma Gondii y bacterias como el E.coli, el Vibrio Cholerae, la Listeria Monocitógenes, la salmonela, el campylobacter, el clostridium y la yersinia”.



Si se adquiere la bacteria Escherichia Coli puede provocar anemia, una baja en las plaquetas y fallo renal agudo.



Por otro lado, la experta en nutrición Fernanda Alvarado dijo a la revista 'Nature' que "además de contraer enfermedades, la carne es muy indigesta y puede provocar malestar estomacal y en algunas personas estreñimiento".



Aunque algunas personas practican la omofagia por el sabor o porque creen que es más sana pues se mantienen los nutrientes intactos, Carrera cree que la carne cruda "conserva toda la grasa, que en la carne roja es grasa saturada y perjudicial” y al cocinarla “sólo se pierde algún nutriente y no en toda su concentración".



(Siga leyendo: 'Sufría en la televisión': Milena López se acomplejaba por su estatura).



Tendencias EL TIEMPO