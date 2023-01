Carol Volderman es una reconocida y experimentada presentadora y periodista británica que ha trabajado en numerosas producciones televisivas durante más de cuarenta años de carrera.

Sin embargo, a lo largo de su extensa trayectoria, ella ha dado muy pocos detalles sobre su vida personal, pese a la gran fama que posee en su país y en el continente europeo.

No obstante, la presentadora del concurso televisivo ‘Countdown’, reveló recientemente que actualmente se encuentra muy feliz amorosamente, pues en una entrevista al podcast ‘Rule Breakers de Michelle Visage’, de la ‘BBC’, Volderman aseguró que se encuentra saliendo con cinco hombres diferentes, a los que considera ‘amigos especiales’.

“Estoy pasando el mejor momento. He hablado de esto una vez. Tengo un sistema que he tenido durante 10 años. Se llaman 'amigos especiales'”, confesó la celebridad de origen galés de 62 años.

Volderman agregó en la misma entrevista que lleva más tiempo con algunos hombres de aquel grupo que con otros: “Con uno llevo 11 años, con otro llevo siete años. Sabes que todos son solteros. Es un lugar feliz. Me apresuro a agregar que no me gustan las aventuras de una noche".

También aseguró que, en sus años de juventud, no hubiera pensado acceder a tener esta metodología de relaciones afectivas, debido a los adjetivos que podría haber recibido: “Todo era despectivo sobre una mujer, ese era el ambiente en el que estaba creciendo. Era como 'ella está desesperada', todo era crítico”.

Según la revista ‘Mirror’, Carol Volderman se casó por primera vez con un oficial de la Armada Real Británica llamado Christopher Mather, en 1985, pero dicho matrimonio se separó tan sólo un año después.

Más adelante, contrajo nupcias con Patrick King, un consultor de gestión, en el año 1990. Los frutos de esa unión fueron dos hijos. No obstante, King y Volderman se separaron en el año 2000.

