Presentadora Adriana Betancur habla de la enfermedad que tuvo

En redes sociales diferentes usuarios y seguidores de la presentadora Adriana Betancur quedaron preocupados, luego de que a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram compartiera algunas imágenes en las que se le veía inflamada. En estas tan solo escribió: “Estoy en días complicados, pero sé que pasarán pronto”.



Estas sorpresivas fotografías alarmaron a los seguidores de la también modelo antioqueña, de 41 años, que ha sido anfitriona de diferentes espacios de entretenimiento como ‘Muy buenos días’, ‘Como en casa’ y ‘El desayuno’.

Entre los comentarios que algunos internautas dejaron en sus redes mencionaban que el rostro de Adriana estaba “irreconocible” y no entendían el por qué estaba de esa forma, especulando que debía tratarse a complicaciones médicas.



Sin embargo, Adriana Betancur concedió algunas entrevistas a diferentes medios nacionales explicando qué le sucedió. Al segmento de entretenimiento ‘Superlike’, del noticiero del ‘Canal RCN’, comentó que estuvo reteniendo líquidos y que aumentó hasta 10 kg debido a ello.



“Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal, por una infección; dejé de eliminar líquidos entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar”, detalló.



Es importante resaltar que desde el 2011 la presentadora fue diagnosticada con insuficiencia renal, razón por la cual tuvo que recibir una donación de riñón para depurar las toxinas que su cuerpo no estaba logrando expulsar.



No obstante, luego de siete años con el trasplante, al parecer, su cuerpo revivió las sintomatologías que estuvieron acompañadas por retención de líquidos, náuseas, fatiga y dificultad para respirar. Por tal razón necesitará nuevamente un trasplante de riñón.



La modelo ha decidido abanderarse y generar conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, ya que según planteó su nombre se suma al de más de 3 mil personas que están esperando un trasplante.

