El presentador, influenciador y empresario Alfonso de Nigris Guajardo -mejor conocido como Poncho de Nigris- volvió a ser tendencia en redes sociales debido a que en una entrevista declaró que él había venido al mundo para mejorar la raza humana y por ello pretendía donar su esperma.

Según lo que relató en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa mexicano ‘De primera mano’, el influenciador estaría buscando “mejorar la raza humana” con sus genes y por eso quería seguir teniendo hijos con su esposa y cantante Marcela Mistral.



“Es que yo vengo a este planeta a mejorar la especie de la raza humana. Mis espermas los deberían de aprovechar, cuando yo muera quiero dejar unos 180 millones", comentó entre risas.

Cabe resaltar que el conductor del programa ‘Poncho en Domingo’ ya tiene cuatro hijos: Ivanna, Isabella, Alfonso y Antonio, quien se llamó así en honor a su fallecido hermano.



Isabella, Alfonso y Antonio son hijos de Mistral y Nigris, quienes se casaron a mediados del 2015. Sin embargo, Ivanna, su hija mayor, es fruto de una relación que tuvo el influenciador con Lucía Janeth Garza.

"Ya es para las nuevas generaciones, hay que mejorar la raza. No me quiero operar por quien guste ahí voy a dejar unos guardados. Por si andan batallando ya saben", explicó al hablar de la vasectomía. Para él, es importante que las mujeres que quieran ser madres a través de métodos como la fecundación in vitro puedan disponer de sus genes para que sus hijos “salgan lindos”.

Antonio de Nigris, el recordado hermano de Poncho

En las entrevistas que le han hecho al presentador, se volvió una constante hablar sobre su hermano, Antonio de Nigris. El joven mexicano era conocido a nivel internacional por su gran talento como futbolista. De hecho, hizo parte de trece clubes durante sus nueve años dedicados al fútbol profesional, anotando un total de 70 goles.

Incluso en el año 2004, hizo parte del equipo colombiano Once Caldas, con quien jugó durante 20 partidos antes de pasar al equipo mexicano de Puebla. Todo iba muy bien y pasó por cinco equipos más antes de llegar al club de fútbol griego AE Larissa, en el cual hizo sus últimos pases.



El futbolista falleció el 16 de noviembre de 2009 a causa de un paro cardíaco en Lárisa, Grecia. Según lo que su esposa Sonia le contó a la prensa en ese momento, De Nigris había tenido fuertes dolores en el pecho hacía las dos o tres de la madrugada.



Fue entonces cuando llamaron a una ambulancia, pero lamentablemente falleció cuando estaba en camino hacia el hospital.

Un día después de su muerte, el médico forense griego Christos Kravaritis del Hospital Académico General de Lárisa declaró a la prensa que Antonio había fallecido a causa de una falla genética en su corazón.

