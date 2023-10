Presentador de 'Buen Día, Colombia' impacta al salir en falda en pleno programa en vivo

El pasado 5 de octubre, el presentador Andrés López sorprendió a los televidentes al lucir una falda larga durante la emisión del matutino 'Buen Día, Colombia'. Como era de esperarse, el inusual atuendo, que rompe con los estereotipos de género en la moda, se volvió viral en las redes sociales y varios internautas han elogiado y criticado al presentador.

Una de las cosas que más impactó a los televidentes es que Andrés López lució la falda con naturalidad, como si fuera una vestimenta más en su guardarropa. Vale la pena mencionar, que en el país el look de López suele ser visto como algo exclusivamente para las mujeres y todavía existe mucho recelo frente a su uso.



Por esta razón, en las redes sociales se generó un debate sobre si esta prenda es exclusivamente para las mujeres o si los hombres también pueden utilizarlas.



(Lea también: ¿De qué sirve poner unas tijeras debajo de la cama? Experto explica el efecto positivo).



“Uy no puede ser… las faldas son para las mujeres, Dios creo hombre y mujer, cada uno tiene su ropa”, “Terrible no es un buen ejemplo para los niños, ellos quedan confundidos”, “Buenos los contenidos, pero este tipo de actos terribles”, son algunos comentarios.

Ahora bien, a pesar de los malos comentarios, algunos usuarios destacaron la importancia de la diversidad y que las pendas de ropa no tienen género, pues las faldas han sido utilizadas hace años por los hombres, por ejemplo, los romanos las utilizaban.



(No deje de leer: Rapero Tekashi 6ix9ine es buscado por la justicia tras agredir a Yailin y a su equipo).



"Colombia es un país bastante atrasado y pobre culturalmente para entender que una prenda no tiene género, que se ha llevado en muchas culturas y que en la moda tiene más de 20 años"; "El hábito no hace al monje, ni el vestido al caballero....él sigue siendo el mismo"; "¡Andrés con falda se ve espectacular!!! Le luce", se lee en redes.



Por último, algunas personas aplaudieron la valentía del presentador por desafiar los estereotipos de género. Hasta el momento, el presentador no ha hecho comentarios sobre la controversia que generó su vestimenta.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Padre Chucho no tiene hijos pero sí 'una princesita que le regaló Dios': ¿quién es?

'¿Cuándo nos vamos a casar?': hombre deja mensaje en billete de dos mil pesos

'Estaba llena de pus por dentro': influenciadora La Segura fue operada de emergencia