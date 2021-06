Presentador de BBC sale a aire en pantaloneta en pleno set

En la emisión del noticiero de la cadena ‘BBC News’ del miércoles 2 de junio, sucedió un divertido imprevisto en vivo.



El presentador Shaun Ley, de 51 años, estaba vestido con lo que parecía ser un traje de corbata, sin embargo, los espectadores con ‘ojos de águila’ vieron que llevaba puesta una pantaloneta y unas chanclas.



Esta ‘inusual combinación’ la detectaron gracias a una vista lateral de la cámara del estudio.



Aunque lucía con un aspecto formal de la cintura para arriba, la realidad es que tenía un ‘look’ informal en su parte inferior.

Did someone forget to tell BBC newsreader Shaun Ley that it wasn't a Zoom call? pic.twitter.com/xHA0zfNzXs — Eddie Burfi (@EddieBurfi) June 4, 2021

Si bien esta situación dio pie a varias burlas y comentarios graciosos, los mismos cibernautas comentaron que el estudio, ubicado en la ciudad de Londres, debía ‘estar en llamas’, pues aquel miércoles las temperaturas registradas en la ciudad fueron bastante altas.



Según ‘Daily Mail’, la temperatura batió un récord alcanzando un máximo de 28,3 ° C en Northolt, ubicada en el oeste de Londres. Tan solo el martes de esta semana se dio un récord de 26,1 ° C en Cardiff y 25,1 ° C en el pueblo escocés de Kinlochewe el lunes.



Debido a las impresionantes temperaturas, muchos consideraron como ‘normal’ el atuendo del presentador, quien se caracteriza por lucir pantalonetas cortas en sus días de descanso.



Pese a que estaba dando noticias importantes sobre las nuevas medidas tomadas por las autoridades de viajes, el momento recordó otras situaciones similares en las cuales Ley ‘bajó la guardia’ y dejó ver sus extravagantes combinaciones de vestuario.

BBC newsreader Shaun Ley yesterday: formal above the desk, more casual below. pic.twitter.com/pl9p31ihvw — Martin Ingram (@martiningram) June 4, 2021

Justyna Tosun , otra espectadora, le dijo a ‘The Sun’: “'¡Me reí a carcajadas! Había estado leyendo todas estas noticias sombrías cuando me di cuenta de que no tenía pantalones. Fue muy gracioso porque parecía el gerente de un banco de la cintura para arriba y un turista de la cintura para abajo''.



Un usuario de Twitter también aseguró: “Vi esto y pensé que era extraño que el presentador de noticias Shaun Ley usara esto, pero siempre hay una primera vez para todo. También lo he visto en pantalones cortos y zapatos de marinero cuando sale a reportar noticias cuando el clima es muy cálido”.



'The Sun' intentó contactarse con Ley y con la cadena televisiva, sin embargo, no obtuvieron ninguna declaración por el divertido hecho.

