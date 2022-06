El pasado domingo 26 de junio fue el cumpleaños numero 29 de la cantante Ariana Grande, sin embargo, su tranquilidad se vio opacada ese día por la entrada de un acosador a su casa en Montecito, California.

Por fortuna, la artista no se encontraba en ese momento en su vivienda, por lo que estuvo a salvo de que le sucediera algo. Sin embargo, se enteró de la irrupción luego de que se activaran las alarmas de seguridad de su vivienda, lo que permitió que la Policía llegara a tiempo y capturara al acosador.



Lo preocupante del caso es que esta no es la primera vez que la cantante vive la misma situación y con el mismo hombre, ya que en ocasiones anteriores el acosador ha intentado acercarse a Ariana de esta manera.

Siento que, de no aprobarse esta orden de alejamiento, el señor Brown seguirá viniendo a mi casa con la intención de bien herirme físicamente o de bien asesinarme

En el pasado mes de septiembre el hombre ingresó a la casa de Ariana Grande con un cuchillo en la mano. En esa ocasión la artista sí estaba en la vivienda y fue protegida por su guardaespalda. "Te mataré a ti y a ella", gritaba el sujeto haciendo referencia a ella y a su escolta.



Luego de ese gran susto, la cantante solicitó ante un tribunal una orden de alejamiento para el acosador, de apellido Brown, y afirmó ante las autoridades judiciales: "Siento que, de no aprobarse esta orden de alejamiento, el señor Brown seguirá viniendo a mi casa con la intención de bien herirme físicamente o de bien asesinarme, o de hacer algo similar con mi familia".



Luego del reciente incidente, el hombre fue procesado por los delitos de acecho, robo, daño a líneas eléctricas, violación de un orden judicial y obstrucción. No obstante, Brown se declaró inocente de todos los cargos.



La cantante y actriz no se ha pronunciado con respecto a este incidente, sin embargo, sus fanáticos han reiterado en redes sociales su preocupación por la seguridad de ella y su familia.



