En el 2014, en la entrega de los premios Oscar se vivió un momento épico y que seguramente muchos internautas recuerdan, se trata de la famosa selfie que Ellen Degeneres convirtió en la más retwitteada, pues fue compartida por más de tres millones de personas.

Esta fotografía fue tomada en vivo en plena ceremonia y en ella se pueden ver artistas como: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jared Leto, Channing Tatum y Kevin Spacey, Lupita Nyong'o y la Ellen Degeneres.Han pasado 9 años desde que se tomó la famosa foto y la vida de los artistas que están en ella ha cambiado bastante.

Bradley Cooper

En el 2014, el actor cumplía un año saliendo con la modelo Suki Waterhouse, pero en el 2015 terminaron. Poco después, empezó a salir con Irina Shayk. La pareja estuvo junta hasta el 2019, sin embargo, en redes sociales se ha creado el rumor de que los famosos decidieron darse una segunda oportunidad en el amor en el 2022.



(Lea también: Bad Bunny estará en el ‘Car Pool Karaoke’ de James Corden).

Brad Pitt y Angelina Jolie



En el momento de la fotografía, Pitt y Jolie llevaban más de diez años de relación. En el 2016 anunciaron su separación y actualmente se encuentran en una batalla legal para dividir sus bienes y todo lo que construyeron juntos de forma adecuada. Así lucen actualmente.

Lupita Nyong'o



En el 2014, Lupita ganó un premio Oscar por ‘Mejor Actriz de Soporte’. Desde ese momento, la actriz se ha vuelto extremadamente famosa y hoy en día, es reconocía por su actuación en las películas de ‘Black Panter’ de Marvel.



Kevin Spacey

En ese momento, era considerado uno de los mejores actores. Situación que cambió hace unos años, cuando fue acusado por tener un comportamiento sexual inapropiado. En el 2018, el actor en Anthony Rapp lo acusó de abuso, a lo que Spacey respondió que no se acordaba y sé disculpó por su comportamiento. Asimismo, aprovechó el momento para declararse abiertamente homosexual.



(Lea también: ¿Goyo, indirecta a Tostao por ser novio ahora de quien era su amiga?).

Julia Roberts

Unos años después de la famosa foto, la actriz tuvo una gran pérdida, pues su madre falleció. Sin embargo, la actriz siguió con su carrera y hoy en día es considerada como un icono del séptimo arte.

Ellen Degeneres

La comediante y presentadora de televisión por muchos años tuvo su exitoso programa de entrevistas llamado The Ellen DeGeneres Show. Sin embargo, este finalizó el 26 de mayo del 2022 después de, 3280 episodios y diecinueve temporadas.

Meryl Streep

Meryl ha sido nominada en 21 oportunidades a los premios Oscar y se ha quedado con la estatuilla en tres ocasiones. A sus 73 años, la famosa ha protagonizado unas de las películas más anheladas por la crítica como: "Kramer vs. Kramer" (1979), "Sophie's Choice"(1982), "The Deer Hunter" (1978), "Out of Africa" (1985), "The Devil Wears Prada"(2006), "Doubt"(2008) y "The Iron Lady"(2011).



(Le puede interesar: ¿Cuál es el salario de los cargos altos y gerenciales en Colombia?).

Channing Tatum

El actor ha participado en exitosos proyectos y ha realizado películas como: ‘The Lost City’ (2022), ‘Magic Mike´s Last Dance’ (2023), ‘Dear Jhon’ (2010), ‘Free Guy’ (2021), entre otras producciones.

Jennifer Lawrence

La carrera de la actriz ha sido imparable y ha participado en proyectos como: ‘Los juegos del hambre’, ‘Don’t look up’, ‘Passengers’, entre otras. Hoy en día, es una de las actrices más reconocidas del mundo.

Jared Leto

El actor es cantante de una banda llamada ‘30 seconds to mars’. Además, ha trabajado fuertemente para la pantalla grande y ha realizado películas como ‘Escuadrón Suicida’.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La insólita historia del hombre que lleva 20 años sin usar zapatos

Extraña coinciencia: temblor también sacudió a Colombia hace exactamente 8 años

Críticas a Aida Victoria: insultó a quienes rechazan el 'feliz día' a la mujer