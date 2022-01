Leonardo DiCaprio ganó su único Óscar hasta la fecha en 2016, por The Revenant. Un premio que tenía cierto sabor a ‘por fin’.



Algo similar sucedía con Brad Pitt, otra de las gallinas de los huevos de oro en Hollywood, que finalmente se hizo con el premio en 2020 por su interpretación en Once Upon a Time… In Hollywood.

Ellos dejaron atrás una lista de estrellas de la meca del cine que la Academia aún no ha tenido a bien premiar. Estos son algunos de ellos.



(También puede leer: Ben Affleck cuenta su experiencia con George Clooney en 'The Tender Bar').



En ocho ocasiones ha acariciado Glenn Close la estatuilla dorada. En ocho ocasiones la Academia consideró que merecía la nominación, pero no la victoria. La última, en 2021, por su papel en la película Hillbilly Elegy.



Close es una de las grandes damas del cine, cuenta con una carrera extensa y reconocida.



Anteriormente fue nominada por su trabajo en los títulos Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, The Big Hill, The Natural, The Wife, Albert Nobbs y The World According to Garp.



“¿Es mejor salir en silla de ruedas y obtener el premio a la trayectoria? No tienes que dar un discurso”, le dijo la actriz a Variety, antes de su octava nominación.

¿Es mejor salir en silla de ruedas y obtener el premio a la trayectoria? No tienes que dar un discurso FACEBOOK

TWITTER

Cuando el periodista le preguntó qué podían hacer para hacerse por fin con un Óscar, contestó: “No sé qué decir al respecto. Simplemente tengo que seguir haciendo lo que es bueno. Estar satisfecha con tu trabajo, ese es el proceso para mí”.



Ed Harris, por ejemplo, ha sido nominado en cuatro ocasiones, por Pollock, Apollo 13, The Truman Show y The Hours.



El actor, nacido en Nueva Jersey en 1950, comenzó en la interpretación después de dejar el fútbol americano y se graduó en el California Institute of the Arts en 1975.

“Actuar suponía un desafío, como los deportes”, dijo el actor, según recogía la revista Hello! “Lo nuevo fue el lado creativo y emocional, porque eso no había sido parte de mi vida antes”, añadió en la publicación.



Aparte de las mencionadas, Harris ha aparecido en películas como The Abyss, The Rock, A Beautiful Mind y Enemy At The Gates, entre otras.



(Le puede interesar: El dinero mensual que sigue recibiendo el niño del Titanic por su aparición)

Facebook Twitter Linkedin

Samuel L. Jackson (izq.) es uno de los actores que no ha podido recibir un premio de la academia. Foto: Cine Colombia Distribución / Lionsgate

Otra actriz que acumula nominaciones es Amy Adams. En seis ocasiones ha considerado la Academia de Hollywood que sus interpretaciones eran dignas de recibir un Óscar.



Cinco de ellas, en la categoría de mejor actriz de reparto con sus trabajos en Vice, The Master, The Fighter, Doubt y Junebug. Fue candidata a mejor actriz principal por su trabajo en el filme American Hustle.



“Siempre estoy agradecida si llego a estar allí”, le dijo en 2016 a Entertainment Tonight. “Si no, también está bien. Estoy feliz de apoyar películas realmente buenas. Estoy en la Academia, así que votaré por las películas y actuaciones increíbles que he visto hasta ahora”, añadía.



(Lea también: Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometen en Puerto Rico).



Samuel L. Jackson es un actor reconocido, con una carrera amplia, con trabajos a las órdenes de Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Spike Lee. La escena en la que recita un supuesto pasaje bíblico en Pulp Fiction es ya parte de la historia del cine.



Sin embargo, Jackson tampoco tiene un premio Óscar en su armario. Y solo ha sido nominado una vez, concretamente por su papel de Jules, en la citada cinta de Quentin Tarantino.



El actor nació en 1948, en Washington D. C., pero fue criado por su abuela en Chattanooga, Tennessee, de acuerdo con la revista Hello!



Tras finalizar el instituto, estudió en Morehouse College, donde peleó por los derechos de los afroamericanos involucrándose en el movimiento Black Power y en el que se graduó en drama, según la publicación.



Do the Right Thing, Goodfellas, Jurassic Park, True Romance, Django Unchained, The Unfaithful Eight, Chi-Raq y Unbreakable son algunos de la inmensa lista de títulos que componen su filmografía.



Finalmente, Ian McKellen también fue nominado en dos ocasiones al Óscar, pero no ha ganado: una vez por Gods and Monsters y también por The Lord Of The Rings: The Fellowship of the Rings.



MATEO CASTILLO

EFE REPORTAJES