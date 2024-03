Premios Óscar 2024: las películas que no ganaron, pero son amadas por el público

La gala de los Premios Óscar es un evento que premia a lo mejor del cine. El domingo 10 de marzo se celebró la edición número 96 en el Teatro Dolby, de los Ángeles. Durante la ceremonia se galardonó a actores, equipos de producción, directores y bandas sonoras. El domingo 10 de marzo se celebró la edición número 96 en el Teatro Dolby, de los Ángeles. Durante la ceremonia se galardonó a actores, equipos de producción, directores y bandas sonoras.

Películas que no ganaron, pero son amadas por el público

La sociedad de la nieve, nominada a mejor película internacional



La cinta estrenada por Netflix ‘La sociedad de la nieve’, rápidamente, se convirtió en una de las candidatas favoritas a obtener el galardón a mejor Película internacional en los Óscar.

La película dirigida por Juan Antonio Bayona, compitió en la gala con ‘Lo Capitano’ (Italia), ‘Perfect Days’ (Japón), ‘The Teacher’s Lounge’ (Alemania) y ‘The Zone of Interest’ (Reino Unido).

Sin embargo, a pesar del gran apoyo que recibió, no se llevó el premio, y este fue otorgado a la producción inglesa que dirigió Jonathan Glazer. Ante esto, varias personas no estuvieron de acuerdo con la decisión y expresaron su descontento.

Elementos, nominada a mejor película animada



‘Elementos’ es la cinta de Disney que, como su nombre lo dice, habla del fuego, la tierra, el agua y el aire. La cinta se convirtió en una de las favoritas por su poderoso mensaje: aceptar a los demás.

La trama reúne a los cuatro componentes que conviven en una gran metrópolis llamada ‘Ciudad Elementos’, la cual se asemeja a Nueva York. No obstante, aunque era una de las nominadas a los Premios Óscar, el título se lo llevó ‘El niño y la garza’, de Hayao Miyazaki.

Killers of the Flower Moon, nominada a mejor película



‘Killers of the Flower Moon’ (Los asesinos de la luna de las flores, en español) era una de las cintas más nominadas en los premios: 10 categorías. Sin embargo, no se llevó ninguna estatuilla a pesar de sus posibilidades.

La historia está basada en una historia real y contada a través del romance de ‘Ernest Burkhart’ y ‘Mollie Kyle’. Entre su reparto, se encuentra Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone.

Napoleón



A la lista se une ‘Napoleón’, la cual fue candidata a las categorías mejor diseño de producción, de vestuario y efectos visuales. A pesar de tener una buena crítica y ser aclamada por el público, no logró llevarse ninguna estatuilla.

Vidas pasadas



Una cinta romántica que demuestra que, las historias de amor, no son tan fáciles como parecen. ‘Past Lives’ es la película de la dramaturga, guionista y directora Celine Song. Esta compitió por mejor guion original; sin embargo, ‘Anatomy of a Fall’ fue la ganadora.

También, estaba en la categoría mejor película, en la que ‘Oppenheimer’ se llevó el título.

