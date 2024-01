Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos y Martin Scorsese, por el Oscar a mejor director

En la edición número 96 de los Premios Oscar, programada para el 10 de marzo en Los Ángeles, se vivirá una competencia reñida en la categoría de mejor director.

(Lea también: Premios Oscar 2024: así puede ver las nominadas a mejor película en Colombia).



Entre los destacados cineastas nominados se encuentran Christopher Nolan por su película 'Oppenheimer', Yorgos Lanthimos con 'Poor Things' y Martin Scorsese por su obra 'Killers of the Flower Moon'. Así lo anunció la Academia de Hollywood este martes.

Este trío de directores competirá junto a Justine Triet, nominada por 'Anatomy of a Fall', y Jonathan Glazer, quien entra en la contienda con 'The Zone of Interest'. Estos anuncios han sorprendido, especialmente por la ausencia de cineastas como Alexander Payne con 'The Holdovers' y Greta Gerwig por 'Barbie'.

Christopher Nolan, que recientemente se alzó con un Globo de Oro, aspira a su primer Oscar a pesar de haber sido nominado en cinco ocasiones anteriores por la Academia estadounidense, incluyendo una nominación a mejor director en 2018 por 'Dunkirk'.

(Siga leyendo: Premios Oscar 2024 en vivo: siga la lista de películas, actores y directores nominados).

Facebook Twitter Linkedin

Nolan, reciente ganador del Globo de Oro, no cuenta con ningún Óscar en su palmarés. Foto: Universal Pictures

Martin Scorsese, un veterano en estos premios, ha sido nominado 14 veces anteriormente por una decena de películas, logrando la victoria como mejor director en 2007 con 'The Departed'.

Yorgos Lanthimos no es ajeno a la ceremonia de los Oscar, habiendo sido nominado en cuatro ocasiones por películas como 'Dogtooth', 'The Lobster' y 'The Favourite', esta última le valió nominaciones tanto a mejor película como a mejor director.

(De interés: Margot Robbie no fue nominada a los Oscar por 'Barbie' y las redes reaccionaron mal).

Facebook Twitter Linkedin

La historia está basada en el libro homónimo de Aldasair Gray. Foto: Searchlight Pictures

Finalmente, Jonathan Glazer y Justine Triet, aunque son nuevos en los Premios de la Academia de Hollywood, ya han demostrado su talento en festivales internacionales.



Glazer, conocido por películas como 'Sexy Beast' y 'Under the Skin', y Triet, quien obtuvo un premio en la Berlinale de 2013 por 'Two Ships', completan este grupo de directores.

Premios Oscar: análisis de los nominados, las sorpresas y la presencia latina

Más noticias en EL TIEMPO

Revelan cuál es el horario ideal para desayunar y por qué

El testamento de Heath Ledger: a quién le dejó su millonaria fortuna en dólares

Premios Razzie: quiénes son los nominados a lo peor de Hollywood

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.