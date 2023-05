Los premios MTV Movie and TV Awards tienen como objetivo reconocer las series, películas, momentos y actuaciones de aquellas reproducciones cinematográficas inolvidables.



Este gran evento se llevó a cabo el pasado 7 de mayo, en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, transmitido en el canal de MTV.

En esta edición se vivieron momentos emocionantes y algo inesperados, pues a pocas horas para presentarse los premios, Drew Barrymore y Jamie Lee Curtis, quienes iban a hacer las encargadas de presentar el evento, dieron un paso atrás y anunciaron que no lo harían, al igual que otras celebridades.



¿Cuál fue su razón?, "apoyar en su huelga al Sindicato de Guionistas, que lleva algunas semanas cobrando fuerza en Estados Unidos y que busca mejorar las condiciones laborales de quienes forman parte de ella", según Glamour, revista especializada en informar sobre pasarelas, street style, tendencias de moda y belleza, eventos y demás.



Sin embargo, esto no impidió que el evento MTV Movie and TV Awards se llevará a cabo. Lo invitamos a conocer los ganadores de cada una de las categorías:

Mejor película

- 'Scream VI'.

- 'Avatar: The Way of Water'.

- 'Black Panther: Wakanda Forever'.

- 'Elvis'.

- 'Nope'.

- 'Smile'.

- 'Top Gun: Maverick'.

Mejor serie

- 'The Last of Us'.

- 'Stranger Things'.

- 'The White Lotus'.

- 'Wednesday'.

- 'Wolf Pack'.

- 'Yellowstone'.

- 'Yellowjackets'.

Mejor actuación en una película:

- Tom Cruise — 'Top Gun: Maverick'.

​- Austin Butler — 'Elvis'.

- Florence Pugh — 'Don’t Worry Darling'.

- KeKe Palmer — 'Nope'.

- Michael B. Jordan — 'Creed III'.

Mejor actuación en una serie

- Jenna Ortega — 'Wednesday'.

- Aubrey Plaza — 'The White Lotus'.

- Christina Ricci — 'Yellowjackets'.

- Riley Keough — 'Daisy Jones & The Six'.

- Sadie Sink — 'Stranger Things'.

- Selena Gomez — 'Only Murders in the Building'.

Mejor héroe:

- Pedro Pascal — 'The Last Of Us'.

- Diego Luna — 'Andor'.

- Jenna Ortega — 'Wednesday'.

- Paul Rudd — 'Ant-Man & The Wasp: Quantumania'.

- Tom Cruise — 'Top Gun: Maverick'.

Mejor villano

- Elizabeth Olsen — 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

- Harry Styles — 'Don’t Worry Darling'.

- Jamie Campbell Bower — 'Stranger Things'.

- M3GAN — 'M3GAN'.

- The Bear — 'Cocaine Bear'.

Mejor beso

- Madison Bailey y Rudy Pankow — 'Outer Banks'.

- Anna Torv y Philip Prajoux — 'The Last Of Us'.

- Harry Styles y David Dawson — 'My Policeman'.

- Riley Keough y Sam Claflin — 'Daisy Jones & The Six'.

- Selena Gomez y Cara Delevingne — 'Only Murders in the Building'.

Mejor interpretación cómica

- Adam Sandler — 'Murder Mystery 2'.

- Dylan O’Brien — 'Not Okay'.

- Jennifer Coolidge — 'Shotgun Wedding'

- KeKe Palmer — 'Nope'

- Quinta Brunson — 'Abbott Elementary'.

Mejor interpretación revelación

- Joseph Quinn — 'Stranger Things'.

- Bad Bunny — 'Bullet Train'.

- Bella Ramsey — 'The Last Of Us.

- Emma D’Arcy — 'House of the Dragon.

- Rachel Sennott — 'Bodies Bodies Bodies'.

Mejor pelea

- Courteney Cox vs. Ghostface — 'Scream VI'.

- Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) — 'Bullet Train'.

- Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) — 'Stranger Things'.

- Keanu Reeves (John Wick) vs. Everyone — 'John Wick 4'.

- Escape from Narkina 5 — 'Andor'.

Interpretación más terrorífica

- Jennifer Coolidge – 'The White Lotus'.

- Jesse Tyler Ferguson – 'Cocaine Bear'.

- Justin Long – 'Barbarian'.

- Rachel Sennott – 'Bodies Bodies Bodies'.

- Sosie Bacon – 'Smile'.

Mejor dúo

- Pedro Pascal y Bella Ramsey – 'The Last Of Us'.

- Camila Mendes y Maya Hawke – 'Do Revenge'.

- Jenna Ortega y Thing – 'Wednesday'.

- Simona Tabasco y Beatrice Grannò – 'The White Lotus'.

- Tom Cruise y Miles Teller – 'Top Gun: Maverick'.

Mejor reparto

- 'Stranger Things'

- 'Ant-Man & The Wasp: Quantumania'

- 'Black Panther: Wakanda Forever'

- 'Outer Banks'

- 'Teen Wolf: The Movie'

Mejor canción

- Taylor Swift – Carolina ('Where The Crawdads Sing').

- Demi Lovato – Still Alive ('Scream VI').

- Doja Cat – Vegas ('Elvis').

- Lady Gaga – Hold My Hand ('Top Gun: Maverick').

- OneRepublic – I Ain’t Worried ('Top Gun: Maverick').

- Rihanna – Lift Me Up ('Black Panther: Wakanda Forever').

Mejor docureality

- 'The Kardashians'.

- 'Jersey Shore Family Vacation'.

- 'The Real Housewives of Beverly Hills'.

- 'Family Reunion: Love & Hip Hop Edition'.

- 'Vanderpump Rules'.

Mejor show de competición:

- 'RuPaul’s Drag Race: All-Stars'.

- 'All-Star Shore'.

- 'Big Brother'.

- 'The Challenge: USA'.

- 'The Traitors'.

Mejor presentador o presentadora

Drew Barrymore – 'The Drew Barrymore Show'.

Joel Madden – 'Ink Master'.

Nick Cannon – 'The Masked Singer'.

RuPaul – 'RuPaul’s Drag Race'.

Kelly Clarkson – 'The Kelly Clarkson Show'.

Mejor equipo reality en pantalla

- Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent – “Vanderpump Rules”.

- Mike 'The Situation' Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) – 'Jersey Shore Family Vacation'.

- Tori Deal and Devin Walker – 'The Challenge: Ride or Dies'.

- RuPaul Charles and Michelle Visage – 'RuPaul’s Drag Race'.

- Garcelle Beauvais and Sutton Stracke – 'The Real Housewives of Beverly Hills'.

Mejor documental musical

-' Selena Gomez: My Mind & Me'.

- 'Halftime'.

- 'Love, Lizzo'.

- 'Sheryl'.

- 'The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie'.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS