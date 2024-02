Premios Lo Nuestro les negó la entrada a Christopher Uckermann y Christian Chávez

Después de que la agrupación mexicana RBD finalizara su gira por Brasil, Estados Unidos, Colombia y México, Christopher Uckermann y Christian Chávez fueron invitados a los Premios Lo Nuestro, que se realizaron el jueves 22 de febrero, en el Kaseya Center de Miami, Florida.







Los artistas se presentaron a la gala robando miradas con sus ‘outfits’ de color negro, tomándose fotos, dando entrevistas a los diferentes medios, y por el momento, todo trascurría con normalidad.

Sin embargo, en su ingreso al lugar de los premios, los integrantes de la banda mexicana tuvieron que atravesar un momento bochornoso, puesto que se les negó el ingreso por una equivocación en sus entradas y por falta de asientos.





Christopher Uckermann expresó su inconformismo con la organización de los premios



Christopher Uckermann subió a sus historias de Instagram un video explicando por qué no pudieron ingresar al evento: “Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados, y, al parecer, ya no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, una organización extraña”.



En el metraje se les podía ver muy desilusionados ante tal hecho y terminaron su mensaje: “Ya nos vamos a cenar, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”.





@karminreyes_ No dejaron entrar a RBD a los premios lo nuestro ♬ original sound - karmin

Cabe recalcar que los artistas estaban nominados al premio ‘Grupo o dúo del año Pop’, el cual ganaron, pero debido a los inconvenientes que se presentaron, no pudieron reclamar el galardón en persona.



Luego, Christopher Uckermann quiso expresar su malestar con los organizadores: “Queremos decirle a todos y agradecerle a todos los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho haber venido hasta Miami, al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”.



Por su parte, Christian Chávez le quiso agradecer a los que hicieron posible que obtuvieran el reconocimiento: “Solo quería agradecerle rápido a todos los ‘fans’ que cada vez nos prestan su amor y es algo más hermoso, porque los premios son de ustedes y esto es para ustedes”.

Así está el estadio Atanasio Girardot antes del concierto de RBD

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO