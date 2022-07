El cantante Farruko recibió este 21 de julio el galardón al 'Track Más Viral del Año' con la canción ‘Pepas’ durante los Premios Juventud 2022. Y aunque este logro supondría una gran felicidad para el artista, esto no fue lo que expresó en sus redes sociales.

Farruko es sin duda uno de los cantantes más famosos del género urbano. Su trayectoria lo ha llevado a lanzar éxitos musicales. Sin embargo, hay algunos de los que ya no se siente orgulloso por la fe que profesa.



De hecho, el pasado 11 de febrero, durante un concierto en Miami, Florida, el artista reveló sobre el escenario que había decidido realizar un cambio radical en su vida, que lo invitaba a ser mejor.



Además, pidió perdón por sus letras, ya que afirma que el mensaje que le enviaba a la juventud era errado. Y desde entonces se ha negado a cantar ‘Pepas’.

‘Realmente no quería ni cogerlo’: Farruko

Tras recibir el premio, Farruko compartió con sus seguidores cómo se sintió con su nuevo logro. Sin embargo, la reacción no fue la esperada por los millones de internautas que vieron la publicación.



“Antes me emocionaba y trabajaba para ser reconocido. Hoy gané un Premios Juventud con ‘Pepas’ y realmente no quería ni cogerlo porque no me siento orgulloso de eso”, contó.

Además, agregó: “Pero hoy entendí que es la excusa que ha usado Nuestro Padre para trabajar con mi ego y dar un mensaje con todo esto”.



Y aunque manifestó no estar muy contento con el reconocimiento, el artista agradeció a las personas encargadas del evento.



“Gracias Premios Juventud por el espacio para yo expresarme que es lo que realmente vale. Dios los bendiga y seguimos luchando todos los días. Es una prueba nueva, muchos no entenderán porque no están en mis zapatos”, escribió.



“Donde quiera que me pare, voy a usar mi plataforma para decirles que Dios les ama y que se acerquen más a él. (Dios) no está buscando santos porque no lo somos, pero al menos intentemos ser mejores seres humanos con nuestros actos. Yo no soy quien, pero lo intento cada día”, afirmó.

