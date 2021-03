Premios Grammy 2021: hora, fecha y canal para ver la entrega

La edición número 63 de los premios Grammy se celebrará este domingo, 14 de marzo, en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos). La Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación premiará lo más destacado en la industria de la música entre el 1 de septiembre del 2019 y el 30 de agosto del 2020.

Los fanáticos podrán ver la premiación a través del canal ‘TNT’, con una transmisión iniciará a las 6:15 p.m. que incluye el pre show en la alfombra roja llamado ‘Punto de Encuentro TNT’. La ceremonia empezará a las 7 p.m.



El conductor principal de este año será el presentador sudáfricano Trevor Noah. El evento será reducido y sin público para evitar contagios de coronavirus, sin embargo, tendrá conexiones en directo alrededor del mundo. Los que deseen, también podrán presenciarlo a través de la página oficial de los Grammy o en el Live de su página de Facebook.



Según la página oficial de los premios, algunos artistas que se presentarán son: Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Taylor Swift, BTS, Harry Styles, DaBaby , Doja Cat , Billie Eilish, Mickey Guyton, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris y Post Malone.



La página oficial también anunció que los artistas no estarán presentándose juntos, pero se unirán virtualmente para “celebrar la música que nos une a todos”.

Además, rendirá homenaje a los establecimientos independientes que han sido afectados por la pandemia; por eso, varias categorías serán presentadas por bartenders, directores de taquilla, entre otros trabajadores de estos negocios.



Nominaciones principales

En la categoría ‘Grabación del año’ se encuentran: ‘Black Parade’ (Beyoncé), ‘Colors’ (Black Pumas), ‘Rockstar’ (DaBaby con Roddy Ricch), ‘Say So’ (Doja Cat), ‘Everything I Wanted’ (Billie Eilish), ‘Don’t Start Now’ (Dua Lipa), ‘Circles’ (Post Malone), y ‘Savage’ (Megan Thee Stallion con Beyoncé).



Por otro lado, en ‘Albúm del Año’ están: ‘Chilombo’ (Jhené Aiko), ‘Black Pumas – Deluxe Edition’ (Black Pumas), ‘Everyday Life’ (Coldplay), ‘Djesse Vol. 3’ (Jacob Collier), ‘Women in Music Pt. III’ (Haim), ‘Future Nostalgia’ (Dua Lipa), ‘Hollywood’s Bleeding’ (Post Malone) y ‘Folklore’(Taylor Swift).



Para ‘Canción del Año’ los nominados son: ‘Black Parade’ (Beyoncé), ‘The Box’ (Roddy Ricch), ‘Cardigan’ (Taylor Swift), ‘Circles’ (Post Malone), ‘Don’t Start Now’ (Dua Lipa), ‘Everything I Wanted’ (Billie Eilish), ‘I Can’t Breathe’ (H.E.R) y ‘If the World Was Ending’ (JP Saxe ft. Julia Michaels).



Asimismo, en la lista de nominados se encuentran algunos artistas colombianos como J Balvin, Camilo, Grupo Niche y Jorge Celedón. Otros latinos como Kanny García, Ricky Martin, Cami, Cultura Profética, Fito Páez, Lido Pimienta, Alejandro Fernández, Lupita Infante y Natalia Lafourcade también se encuentran en las nominaciones.

