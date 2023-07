Un nuevo caso de 'Usted no sabe quién soy yo' se ha hecho viral en Twitter. El suceso ocurrió en una clínica de Villavicencio, a la que llegó Hugo Nelson Archila Santamaría, un hombre que se identifica como actor, periodista y director internacional.



Allí, según su relato, fue víctima de la 'negligencia' del personal del lugar, que no le permitió el ingreso a pesar de que aseguraba estar sufriendo un preinfarto.



Pero, lo que más llamó la atención de su denuncia ciudadana fueron los argumentos que les dio a los policías que llegaron al centro médico.

Lea acá: (Juan Diego Alvira desmiente supuesta cura milagrosa de la diabetes de su mamá)

"Me fui a la clínica Cooperativa, llegué en una urgencia, con un preinfarto. Le pedí al señor amablemente que me dejara pasar porque venía con un preinfarto y me dijo que no. Evidentemente, a la tercera no fui tan ‘nice’, intenté empujar la puerta y por el forcejeo se machucó", narró a los dos uniformados que aparecen en el video.



Archila continuó con indignación su relato: "Llegaron otros médicos a bloquear la puerta. Estamos hablando de médicos bloqueando la puerta, prestadores de salud. Yo pateé esa puerta de la rabia que tenía y no me dejaron entrar.

En medio de la historia, el actor aseguró que haría la denuncia y que él es una persona con bastantes influencias.



"Voy a hacer la denuncia y la denuncia global de todas las clínicas de Villavicencio. No saben con quién se metieron. Tengo aval del Congreso de la República como periodista y tengo a toda la gente poderosa que usted se imagine, incluso allá en los altos mandos, en el Congreso de la República" y remató con la frase: "La vicepresidenta es prima mía. Si quiero usar mis influencias, las uso".

La paciencia de los pobres policías con “don influencias tengo preinfarto”pic.twitter.com/iucYxZ6J7Q — Jesucristo X Carrefour🦜 (@CristoAtado) July 31, 2023

Ahora mismo, la mujer que ocupa el cargo de primera vicepresidenta en el Senado es la congresista María José Pizarro Rodríguez, cuyos apellidos no coinciden con los entregados por el hombre.



Tampoco sería el caso en la Cámara de Representantes, pues son dos hombres los que ostentan el cargo.



De igual manera, sus nombres no coinciden con los de la vicepresidenta, Francia Márquez Mina, en caso de ser ella a quien trata de hacer referencia durante la disputa.

Siga leyendo: (Influenciador famoso por escalar rascacielos murió al caer de uno: dejó foto final)

En respuesta al video, varios internautas han señalado el autodiagnóstico de un preinfarto como algo exagerado, teniendo en cuenta su reacción ante los hechos.



"Pero buen actor si es, llegó infartado y ahora está ‘nice’", "A don influencias se le olvidó decir que es médico también, ya que sabía que es un preinfarto", "Le va a dar un infarto…….", son algunos de los comentarios que han dejado en el video, compartido por el usuario @CristoAtado.

El sujeto, que se describe a sí mismo como un "artista innato en constante aprendizaje, evolución y transformación" en su perfil de LinkedIn, ha interpretado varios papeles en 'Tu voz estéreo' y en obras de teatro.



El año pasado compartió en su canal de YouTube una situación de salud por la que atravesó y por la que estaba solicitando ayuda económica a través de una recolección de fondos virtual.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO