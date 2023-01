En las relaciones amorosas a veces suele faltar la diversión, no necesariamente es el caso de todas las parejas, pero, en ocasiones, se ausenta el picante que enciende la llama diariamente. Por ello, puede practicar la dinámica de preguntas incómodas para conocer detalles precisos de su cónyuge, ¿se atreve?

Según el medio digital estadounidense ‘Business Inside’, para que el momento no se torne aburrido, divida las incógnitas en tres secciones: preguntas incómodas, preguntas divertidas y preguntas picantes.



Preguntas incómodas

Déjese llevar por el momento, procure no juzgar a la persona ni hacerlo sentir presionado. Lo ideal de las preguntas es detallar y conocer verdades. Estas son algunas que puede realizarle a su pareja como punto de partida.



- ¿Cuál es la mayor mentira que le ha dicho a su pareja?



- ¿Tiene algún secreto que no sepa?



- ¿Cuál es la mentira más grande que me ha contado?



- ¿Echa de menos a alguien?



- ¿Volvería con su ex?

Preguntas divertidas

- ¿Cuál fue su último mensaje de WhatsApp?



- ¿Qué hace cuando está solo o sola?



- ¿Cuál ha sido su peor cita?



- ¿Qué ha sido lo más atrevido que ha hecho hasta el momento?



- Si pudiera volver a su pasado, ¿a qué momento viajaría?



- ¿Cuál es la mayor pena que ha pasado en público?



Preguntas picantes

- ¿Haría un trío?, ¿con quiénes?



- ¿Con cuántas personas ha tenido relaciones sexuales?



- ¿Cuál ha sido su mejor experiencia sexual?



- ¿Ha tenido pensamiento erótico con alguien diferente a su pareja?



- ¿Qué no le ha gustado de su pareja cuando están en la intimidad?



- ¿Cuál es la fantasía sexual que más desea cumplir?



