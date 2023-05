Celebrar una boda es un momento especial para la vida de una pareja, lo que implica invitar y reunir a los miembros más cercanos de la familia. Sin embargo, hay personas que priorizan otros eventos.



Este es el caso de una mujer que faltó a la boda de su propia madre para asistir a un concierto de Taylor Swift, y la historia se hizo viral en la red social Reddit.

La joven reveló por medio de esta plataforma de historias que en principio iba a estar presente en la segunda boda de su madre.



No obstante, dijo que los planes cambiaron cuando ganó unas boletas para asistir al concierto de la intérprete de ‘Blank Space’ y ‘Love Story’, lo que era todo un sueño para ella.



“Mi mamá se va a volver a casar, mi padre biológico falleció hace un tiempo. Hace una semana gané entradas de Taylor Swift en la radio para el mismo día de su boda”, contó en su publicación.

La joven aseguró que su mamá la entendería al tratarse del ‘The Eras Tour’, que para ella sería una experiencia única y que no había forma de repetirlo, por lo que no quería perder sus boletas.



“Amo a mi madre y me siento mal por perderme su boda, pero pensé que lo entendería debido a las circunstancias. No me gusta mi futuro padrastro, y siento que la experiencia de Taylor Swift es única en la vida que no quiero perderme”, agregó.



La mujer fue sincera por la razón que no asistió a la boda, por lo que no se siente realmente culpable de haber faltado a tan importante evento.

El post se viralizó rápidamente y generó todo tipo de comentarios. Algunos la criticaron por ser, en su opinión, una mala hija, por no estar presente en la boda de su propia madre.



Otros le dijeron que lo mejor era que hubiese asistido a la ceremonia y después hubiese llegado al concierto.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

