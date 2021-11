Predicciones sobre la pandemia: las que se cumplieron y otras que fallaron

La pandemia por coronavirus llegó por sorpresa e impactó al mundo de formas impresionantes. Desde el diagnóstico del virus hasta la vacuna, fue un camino de incertidumbre y lleno de conjeturas.



En ese proceso, varios expertos hicieron predicciones; aunque algunas se cumplieron otras se desbordaron de los límites de la imaginación.

Estas 'profecías' buscaban dar a entender cómo afectaría el virus a la humanidad. Aquí le contamos algunas de las más icónicas de estos tiempos.

El fin de los apretones de manos

En abril de 2020, el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, aseguró que la pandemia implicaría el fin de los apretones de manos. "Para ser honesto, no creo que debamos volver a estrecharnos la mano nunca más", aseguró el experto, de acuerdo con 'The Guardian'.



En efecto, a los pocos meses el saludo recomendado por autoridades de salud era un choque con los codos evitando todo tipo de contacto y acercamiento físico entre personas.

Nunca más velas de cumpleaños

Facebook Twitter Linkedin

Nicolle Medina Sánchez fue encontrada con su familia teniendo una fiesta de cumpleaños en medio del toque de queda estipulado por las autoridades de la región de Áncash, en Perú. Foto: iStock

La doctora Susan Hassig, profesora de epidemiología en la Universidad de Tulane, dijo a 'The New York Times', en agosto de 2020, que la pandemia implicaría el fin de las velas de cumpleaños. Predicción que se cumplió durante un tiempo, cuando el festejado dejó de soplar la vela en el pastel que todos comerían.

El regreso de los viajes en avión

Facebook Twitter Linkedin

Control de embarque en la puerta para avión de Avianca. Bogotá, Colombia. Foto: iStock

Con el inicio de la pandemia, las fronteras entre países y varios aeropuertos quedaron clausurados. Gary Leff, fundador del blog de viajes 'View from the Wing, pareció entender la situación por completo. En su página web aseguró que los viajes de negocios y turismo no volverían a los niveles prepandémicos hasta que no se hallara la vacuna contra el virus.



(Lea también: La pandemia generó unos ocho millones de toneladas de residuos plásticos).



Predicción que resultó acertada, pues a pesar de que los aeropuertos se reactivaron varios meses atrás, hasta ahora se están recuperando las cifras que se veían antes de la llegada del coronavirus.

Adiós al traje en la oficina

Antes de la pandemia, algunas empresas habían optado por códigos de vestimenta más relajados. Donde incluso los tenis eran aceptados a cambio de zapatos formales. La estilista Jessica Cadmus expresó en una entrevista con 'CNN' que la vestimenta formal se había quedado atrás con el inicio de la pandemia. "No creo que alguna vez volvamos a los niveles anteriores a covid [de vestimenta formal de oficina]", aseguró.

No más espacios de coworking

Antes del coronavirus, se veía día a día a trabajadores realizando sus labores uno junto al otro en un mismo espacio. Incluso sin divisiones de por medio y en una sola planta. Peter L Curry, socio de Farrell Fritz, un bufete de abogados de Nueva York que trabaja en casos de bienes raíces, sentenció que sería difícil reunir a las personas en estos espacios después de haber experimentado el teletrabajo.



Bajo su argumento se justifica que las medidas de bioseguridad no siempre funcionan y el distanciamiento social se vuelve un reto cada vez más complejo para la empresa.

Más noticias

Las familias que buscan comida en la basura como última opción

El turismo vuelve a EE. UU. tras levantarse las restricciones de viaje

Bill Gates habla sobre una próxima amenaza que pondría ‘en jaque’ al mundo

La OMS advierte que puede haber desabastecimiento de jeringas para vacunas

Tendencias EL TIEMPO