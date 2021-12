Cada fin de año rondan por las redes sociales las supuestas predicciones que realizaron videntes o filósofos en tiempos pasados. Más que decir que el mundo se va a acabar, varias de ellas refieren a sucesos naturales, astronómicos, políticos y sociales.



Por ejemplo, se cita al francés Michel de Nostradamus, quien murió en 1566 y dejó su visión del futuro escrita en ‘Les Prophéties’, y a la europea Vangelia Pandeva, conocida como Baba Vanga, fallecida en 1996.

Aprovechando que se acerca el 2022, ya circulan por internet las interpretaciones de lo dicho por estos personajes sobre lo que tendrá lugar en el nuevo año. Sin embargo, ¿qué tan ‘ciertas’ fueron algunas predicciones del 2021 que está por terminar?



(Lea también: Estas son las predicciones que Baba Vanga dio para el 2022 ¿Sucederán?).

Cura para el cáncer

Baba Vanga, de acuerdo con las recopilaciones hechas por el diario ‘The Mirror’, aseguró que en el 2021 se encontraría la cura para el cáncer.



Eso no ha sucedido. Los científicos de todo el mundo continúan analizando lo que conlleva la presencia de un tumor en el cuerpo.



Es el caso de una investigación desarrollada por israelíes en la Universidad de Tel Aviv, mediante la cual imprimieron un modelo en 3D de un tumor maligno de glioblastoma (el tipo más mortal de cáncer de cerebro).

La académica Ronit Satchi-Fainaro lidera la investigación que simula tumores reales en 3D. Foto: Universidad de Tel Aviv

La pieza, según le contaron a EL TIEMPO en meses pasados, servirá para detallar cómo se comporta un tumor.



“Lo que hemos logrado es crear una herramienta para decidir qué tratamiento exacto precisa un paciente, pero no solamente con glioblastoma, ya que se puede imprimir modelos para cáncer de páncreas, de seno, melanomas, entre otros tipos”, comentó Satchi-Fainaro, directora del Centro de Investigación de la Biología del Cáncer.



Por tanto, la predicción de Vanga aún no surte efecto.



(Puede leer: Elon Musk hace apocalíptica predicción si las personas no tienen más hijos).

Enfermedad del presidente número 45 de Estados Unidos

Otra de los señalamientos de Vanga tiene como protagonista al presidente estadounidense número 45, es decir: Donald Trump, quien abandonó la Casa Blanca en este 2021 para darle paso al demócrata Joe Biden.



La vidente afirmó que Trump tendría una “enfermedad misteriosa que lo dejará sordo y le causará un trauma cerebral”.



(Además: Visionario: predicciones tecnológicas de Steve Jobs se hicieron realidad).

Trump dejó la presidencia en enero de 2021. Foto: EFE/EPA/STEVE POPE

Lo único cierto es que el magnate no ha sufrido complicaciones de salud, a parte de su contagio de covid–19. Además, no se alejó del todo del su papel político, pues en el año ha sido objeto de varias polémicas al insistir que hubo fraude en la contienda que lo dejó por fuera de Washington.



“¡Cualquiera que no crea que no hubo un fraude electoral masivo en las elecciones presidenciales de 2020 es muy estúpido o muy corrupto!”, aseguró en un comunicado reciente.



Se sabe que Trump está planeando su candidatura presidencial para 2024. Como dicen por ahí, está ‘vivito y coleando’.

Una situación peor que la pandemia

En cuanto a Nostradamus, los intérpretes han acudido a uno de sus apartados en el que, al parecer, hizo referencia a lo que vendría tras una pandemia.



“Después de un gran problema para la humanidad, se prepara uno mayor. El Gran Motor renueva las edades: Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. Se ve el fuego del cielo, una larga chispa encendida”, escribió el francés, citado por el diario ‘New York Post’.



Como sus afirmaciones son tan genéricas, resulta difícil vincularlas a hechos reales.



(Siga leyendo: Predicciones sobre la pandemia: las que se cumplieron y otras que fallaron).

Los países, como Colombia, adelantan sus procesos de vacunación contra el covid-19. Foto: Archivo El Tiempo

Eso sí, se puede decir que el llamado ‘gran problema para la humanidad’ no ha cesado del todo. Los países intentan controlar la pandemia del covid-19 de la mano de la vacunación y el refuerzo de las medidas de bioseguridad.



La situación se ha tornado compleja en naciones de África, donde la aplicación de las dosis de la vacuna es muy baja, por lo cual los expertos atribuyen el surgimiento de nuevas variantes -como ómicron- a la falta de la inmunidad de rebaño.



La nueva variante del coronavirus ya ha sido detectada en más de 70 países y se expande a “un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores”, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque puede ser más contagiosa, todavía no se ha precisado si resulta más letal.

¿Apocalipsis zombi?

“Pocos jóvenes: medio muertos para empezar. Muerto por despecho, hará brillar a los demás, y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno, Temporal dignificado. Misa para triunfar. Padres y madres muertos de infinitos dolores, Mujeres de luto, la pestilente monstruosa: La Grande para no ser más, todo el mundo para acabar”, se lee en otro de los pasajes de Nostradamus, citado por el medio ‘Forbes’.



(Lea también: ‘Predicción cumplida’: mujer, supuestamente, vaticinó el sismo en México).



Para algunos esas líneas harían referencia a un ‘apocalipsis zombi’, ya que nombraba continuamente a personas “medio muertas”.

Nostradamus habría hecho referencia a un apocalipsis zombi. Foto: iStock

¿Sucedió en el 2021? Por más que se detallen eventos catastróficos en el mundo no parece avistarse tal acontecimiento.



En la ficción sí ha sucedido: durante 2021 se emitió una nueva temporada de la serie de televisión ‘The Walking Dead’, en la que se muestra a una serie de personajes tratando de escapar de zombies. La exitosa producción tendrá su temporada final en 2022.



A partir de lo anterior, parece que nada se cumplió. Aun así, ya varios alistan las nuevas interpretaciones de Nostradamus y Baba Vanga para el nuevo año que comienza.

