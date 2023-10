Predicciones del futuro de un supuesto robot que venía del año 2023: ¿se acercó?

Cuando estaban finalizando los años 90, las personas estaban esperando con ansias la llegada de los 2000, pues se imaginaban que el mundo sería totalmente diferente. Por esta razón, la cantante Xuxa, en su programa El Show de Xuxa, entrevistó “a un robot que venía del futuro” y le preguntó cómo sería el 2023.

Recientemente, esta grabación se volvió viral en las redes sociales y se puede ver a la famosa cantante charlando con el robot y este le dijo como será el 2023. “Somos muy diferentes, la naturaleza está en orden, estamos todos bien, no hay guerras, los seres humanos se concientizaron sobre la paz”, aseguró el robot.



Además, Xuxa aprovechó el momento para preguntar cómo será la vida de los niños: “¿Y los niños pudieron vivir en un mundo mejor, sin violencia, sin drogas?". Ante este interrogante, el robot respondió: “Sin drogas, sin violencia, el futuro es bello, bienvenidos al futuro”.



Lastimosamente, sus predicciones no se hicieron realidad, pues en la actualidad existen conflictos bélicos como la guerra entre Rusia y Ucrania, y el reciente conflicto entre Israel y Palestina. Por otro lado, el calentamiento global sigue avanzando y estamos lejos de que en el mundo no haya drogas.

Por otro lado, algunos internautas han notado que en la entrevista no se utilizó un robot real, sino que en realidad es una mujer con exceso de maquillaje que la hace parecer un robot inteligente. Sin embargo, su respiración cuando Xuxa habla la delata.

El robot más avanzado del mundo entrevistó al director de cine Gareth Edwards

Actualmente, la tecnología avanza demasiado rápido y hace unas semanas

20th Century Studios reveló un video en el que un robot humanoid, llamada Ameca, cumplía el rol de un periodista y entrevistó al director de cine Gareth Edwards.



Una de las primeras preguntas que le hizo fue: “¿Crees que la Inteligencia Artificial causará la desaparición de la humanidad tal como la conocemos?”. Ante este interrogante, el director le responde: "No lo sé, dímelo tu, ¿Cuál es tú plan?".



Vale la pena mencionar que Ameca fue creada por la empresa Engineered Arts en Inglaterra y sus expresiones faciales pueden imitar a las humanas, además, puede transmitir emociones como por ejemplo la risa.



Por esta razón, a la pregunta del director, el robot sonrió y dijo: "Ciertamente, maniobraste para evitarlo".

