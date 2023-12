Mafe Walker, mujer que habla con extraterrestres, predice ‘evento cósmico’ para el 2024

Mafe Walker es una mujer colombiana viral en redes sociales como Instagram y TikTok por, supuestamente, hablar con extraterrestres sobre eventos cósmicos pasados y futuros que afectan la vida de los humanos en la Tierra.



(Lea también: Mafe Walker apareció para dar su opinión sobre las momias extraterrestres de México).



La mujer, incluso, afirma hablar fluidamente un lenguaje alienígena, con el que además “secuencias vibracionales solares, con cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”, según lo explica ella mismo en sus redes.

“Desde muy pequeña he sentido sensaciones extrasensoriales y los bloqueé muy niña, pero desde el 2012 se abrió un portal y vienen esos códigos y los recibo”, afirmó Walker en una entrevista para ‘La W’ a mediados de 2022.

(De interés: Mafe Walker explica su 'don': 'Siento mi mandíbula con mucha energía').



Y bien, Walker volvió a ser noticia en este fin de año, pues dijo en un video que el 1 enero de 2024 ocurrirá un “evento cósmico muy importante” en la galaxia Luexdi, llamado la ‘llama violeta del amor’.



La prueba del evento, según la mujer, estaría en un destello de luz que cruza el cielo en un clip publicado por la artista ‘Melao Girl’. Sin embargo, muchos internautas han argumentado que el movimiento de la cámara, que no empata con el movimiento del destello, revela que no es más que un efecto agregado en edición.



“(La luz en el cielo pasó) porque el primero de enero del año 2024 tendremos un evento cósmico muy importante con la galaxia Luexdi, en donde la llama violeta busca el amor en nuestro universo. Creo que esto no pasaba en la Tierra desde hace miles de años. Nos debemos preparar porque mis conexiones algo intentan decirme”, exclamó Mafe, antes de dar declaraciones en su idioma extraterrestre.



Para quienes puedan sentirse interesados, las declaraciones podrían transcribirse como algo así: “Enieji namahe namic namaj, aquite caella, enequeti nemequi najmaje, iquentenemekehi, agite caella, emekitenemikenamaketakaemiketá, niquem tana maekah”. Lo más probable es que esta jerigonza no tenga ningún significado real.



Finalmente, la mujer anunció que tenía intenciones de investigar al respecto con ayuda de sus seguidores, y hasta de viajar a Venezuela para explorar “los portales” y conectarse de manera más cercana con la llama violeta.

(Puede interesarle: Mafe Walker, 'de otro planeta': increíble cambio de 'look' de la mujer viral en redes).



En los comentarios, los cibernautas dejaron todo tipo de mensajes, pero muy pocos que indiquen que le creen sus afirmaciones: “Aquí es donde nos damos cuenta la importancia del ácido fólico durante el embarazo”, “Otro nivel de Duolingo desbloqueado”, y “Yo opino que debes visitar un psiquiatra a ver qué te dicen, ellos son buena gente”. Algunos otros, no obstante, pidieron respeto y tolerancia para la mujer.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo se obtienen las células madre y cuál es su uso contra el cáncer?

Cuándo es el ‘Día de los Inocentes’ en Colombia y las mejores bromas para los amigos

¿Es verdad que el sereno lo 'patea' cuando toma y lo pone borracho? Experto responde