Continúa la polémica con las keratinas de 'Epa Colombia' luego de que en las últimas horas Daneidy Barrera fuera acusada por la dueña de la marca 'Magic Hair', Melissa, de copiar sus envases y fórmula de la keratina.



Esta discusión inició luego de que 'Epa Colombia', en un mensaje dirigido a Yina Calderón a través de su cuenta en Instagram, hiciera señalamientos contra la marca 'Magic Hair': "Le dijiste a tu hermana que sacara keratinas para dañar mi negocio. Como no pudiste, le dijiste a mayic yir (Magic Hair) que sacará keratinas para volver a dañar mi negocio. Tampoco pegó y me dices en la cara que la próxima semana tú sacas keratinas".

Tras este mensaje, la dueña de 'Magic Hair' se pronunció también a través de su Instagram y publicó varias conversaciones con Daneidy Barrera para probar que su fórmula de keratinas lleva varios años en trabajo y salió al mercado antes de que 'Epa Colombia' sacara la suya. Además, aseguró que su producto sí ha tenido éxito en el mercado.



La mujer también contó que ella tuvo una amistad con Daneidy, a quien acompañó y apoyó durante varias oportunidades e incluso señaló que le brindó la información para que creara su propio negocio de cuidado capilar.



"¿Por qué le dejé de hablar? ¿Por qué dejó de ser mi amiga? Luego de ayudarle con todo, formulaciones, maquilas, información de todo lo que sabía se lo brindé sin egoísmo, incluso paré mi negocio de las keratinas por la amistad que teníamos... le di el contacto de mi proveedor de envases y ¿qué hizo?, sacó los mismos envases", escribió Melissa.



Después de esto, Daneidy se defendió y aseguró en un video que la dueña de 'Magic Hair' sí le había brindado ayuda en el pasado, pero que ella le había pedido publicidad para su marca a cambio de continuar ayudándola con los envases. "Ella me ayudó con los envases pero me dijo que mis envases eran horribles y que ella me iba a ayudar, yo le pregunté cómo me iba a ayudar y me dijo que le hiciera publicidad a sus productos y dijera que son los mejores y ella me daba el contacto", dijo 'Epa Colombia.



"Ella me ayudó muchísimo, Melissa, ¿Por qué sube las conversaciones mal? ¿Por qué publicas cosas que no tienes que publicar? [..] Yo empecé a crecer y tú viste que pasé de ser pobre a rica con mis productos y me decías prodúceme keratina, quiero que me hagas keratina para seguir vendiendo como tú estás vendiendo porque mis ventas se han bajado por tu culpa", aseguró Daneidy en la grabación.

La discusión entre ambas mujeres continuó y en las últimas horas la dueña de la marca 'Magic Hair' compartió varios audios donde Daneidy le revela que sus productos le cuestan 3.000 pesos y ella los vende a 20.000.



"Quiero hacer el shampoo, acondicionador y termoprotector con los tarros bien bonitos, y que ellos sólo sean los que me envasen el producto. Yo te voy a decir la verdad, yo quiero ser sincera contigo, a mí este producto me lo venden a 3.000 pesos con tarro y todo, y yo eso lo vendo a 20.000 y me gano 17.000", dice Daneidy en el audio.

Tras la publicación de estos audios, la influenciadora 'Epa Colombia' no se ha pronunciado al respecto.