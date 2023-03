La plataforma de Netflix va a tener un anhelado especial que reúne a los 'Power Rangers' originales. El reencuentro ya tiene fecha de estreno, qué será el 19 de abril. 'Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always" es el nombre del proyecto que celebra el aniversario 30 de la serie.

Esta entrega traerá a muchos de los superhéroes más recordados y amados por los fanáticos. En ella estará el 'Power Ranger azul' interpretado por David Yost; el 'Power Ranger negro', a quien da vida Walter Emanuel Jones; el ‘Power Ranger rosa’, en los zapatos de Catherine Surtherland -la segunda en interpretar el papel- y el ‘Power Ranger rojo’, encarnado por Steve Cárdenas.

Sin embargo, muchos se sorprendieron por la ausencia de Amy Jo Johnson, la primera en interpretar a la ‘Power Ranger rosa’, una de las figuras centrales de la serie.

La actriz interpretó durante 1993 a 1995 a 'Kimberly', una de las superheroínas principales que luchaba contra 'Rita Repulsa', la enemiga más poderosa de la serie.

La mujer, de 52 años, explicó a sus cientos de fanáticos los motivos de su ausencia. Ante los supuestos rumores que aseguraban que no quería saber nada de los ‘Power Rangers’, decidió salir en defensa propia y contar por qué no estará.

"Por favor, dejen de decir que no hice la reunión por dinero. Simplemente no es cierto. Tal vez simplemente no quería usar mallas apretadas a mis 50 años o no podía viajar a Nueva Zelanda por un mes", contó.

No obstante, Johnson aseguró que se encuentra bastante emocionada por el estreno del especial, y que estará ahí para ver a sus antiguos compañeros y amigos, David Yost y Walter Emanuel Jones.

La estadounidense apareció en un pequeño cameo en 'Turbo Power Rangers' de 2017, en el que personificó a una vecina anónima de la ciudad ficticia de ‘Angel Grove’, California.

Además, tiene una carrera consolidada en el mundo cinematográfico, aparte de estar en la famosa saga, ha aparecido en series como 'Felicity', 'Flashpoint', 'Perfect Body' y 'Tiger eyes', que también la catapultaron a la fama internacional.

Amy Jo Johnson es muy activa en sus redes sociales actualmente. En su cuenta de Instagram con más de 415 mil seguidores comparte con su audiencia fotos y videos, en las que se ve muy feliz acompañada de su familia y amigos.

