En los últimos días los seguidores y fanáticos de la actriz Kimberly Reyes han comentado acerca de su relación sentimental con el empresario barranquillero Federico Severini, especulando que posiblemente la pareja esté pensando en separarse.

Los rumores al respecto se avivaron luego de que los internautas se percataron de que no publicaron videos o fotografías pasando la celebración juntos, como acostumbraban a hacerlo.



En historias de Instagram se les observó a ambos en locaciones diferentes durante la noche de Año Viejo y la mañana del primero de enero de 2022.



Sin embargo, mantuvieron la tradición de agüeros y salieron a correr con las maletas para tener la esperanza de pasar el nuevo año viajando.

El medio 'Lo sé todo' compartió las imágenes de la pareja, en las que se puede ver a cada uno celebrando por su lado.

Al respecto, algunos seguidores comentaron en la mencionada red social que “al parecer ya no están juntos”, mientras otros opinan todo lo contrario; diciendo que es normal que las parejas no estén juntas en estas festividades porque “cada uno tiene su familia” y tienen derecho a pasar Año Nuevo “con los padres de cada uno”.



La pareja de esposos ha sido protagonista de diversas especulaciones con respecto a una supuesta separación desde hace varios meses, por lo que incluso en junio de 2021, luego de pasar un tiempo alejada de redes sociales, la barranquillera tuvo que aclarar que su aislamiento no se debía a estar alejada de su esposo e incluso reafirmó que seguían juntos.



"Oigan, vengan acá, me metí a esta hora porque ya me iba a acostar a dormir, pero es que me impresiona la capacidad de la gente de asumir y de tratar de inventar ochocientos mil ‘bochinches’ (...) Uno no tiene derecho a sentirse mal, a tener una época en la que está enfermo", dijo Reyes en una de sus historias de Instagram a sus casi cuatro millones de seguidores.

En el metraje, la mujer de 33 años apareció junto a Federico, mostrando que seguían juntos y asegurando que simplemente se alejó de las redes porque se sentía mal de salud.

