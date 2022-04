Casi un mes después de la polémica protagonizada por Will Smith en los Oscar, cuando abofeteó al comediante Chris Rock en el escenario, el matrimonio del actor con la actriz Jada Pinkett Smith podría encaminarse hacia el divorcio.



El acalorado incidente parece haber aumentado las diferencias en la pareja. La revista Heat Magazine y otros medios apuntan a que, desde el escándalo de los premios de la Academia de Hollywood, “las tensiones entre ellos han sido notables”.

Algunas señalan que “hubo problemas entre ellos durante años, pero ahora apenas se hablan”. De separarse, Pinkett Smith tendría derecho, en base a la ley de California, a la mitad de la fortuna del actor, la cual superaría los 350 millones de dólares. “Podría ser uno de los divorcios más tensos en la historia del mundo del espectáculo y podría prolongarse más que el de Angelina Jolie y Brad Pitt”, agregaron.



La fuente también reveló que Will Smith no querría separarse de su esposa. Cabe recordar que, tras lo ocurrido en los premios Oscar, el actor emitió una disculpa oficial dirigida a la víctima de su agresión y afirmó que la broma sobre la cabeza rapada de su esposa había sido difícil de digerir para él.

Apenas unas semanas después del lamentable acontecimiento, circuló en las redes sociales un viejo clip de 2018 de Red Table Talk, el programa familiar dirigido por Jada Pinkett, en el que la actriz mencionaba haber llorado en la noche de su boda y revelaba que no quería casarse. “Me forzaron y fue horrible”, aseguraba entonces en la mesa redonda, con su marido presente.



La intérprete confesó haber “llorado en todo el camino hacia el altar” y habló de una inmensa presión para contraer matrimonio con el protagonista de Rey Richard. “Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme”, ratificó Pinkett Smith, quien en ese momento estaba en la dulce espera de su primer hijo, Jaden.



Luego de que salieran a la luz estos testimonios, también resurgieron otros relatos de Jada. En otra emisión de su programa, la actriz contaba que había sido adicta a la pornografía y alertaba sobre dicha patología.

“Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, reveló en ese momento, y brindó detalles sobre cómo el período de su vida en el que se encontraba la condujo a lo que ella considera, en retrospectiva, una “adicción”, término que asegura no emplear “a la ligera”.



Pinkett, antes de casarse con Smith, estaba atravesando una compleja etapa, en la que consumía drogas de toda clase y mantenía relaciones sexuales compulsivamente. Por lo tanto, intentó frenar esas adicciones con la pornografía. “Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, declaró en 2019 en su programa.



Asimismo, Jada aseveró que cuando su hija Willow cumplió 11 años tuvo una charla franca con ella sobre el peligro del consumo de esa clase de material. “Somos muy abiertos en nuestro familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”, sumó, y explicó que los Smith consideran que para que los vínculos se fortalezcan, hay que ser honestos en la comunicación. “Es la única manera posible”, remarcó Jada, quien incluso le confesó a Will que le había sido infiel con August Alsina, amigo de su hijo: “Entre nosotros no hay secretos”, subrayó.



En otra emisión de Red Table Talk, Smith recordó lo “devastado” que se sintió por cómo Jada rechazó un festejo de cumpleaños que le había organizado a puro lujo. “El día después de su cumpleaños 34, yo ya estaba contratando a un equipo para que orquestara la celebración de sus 40″, dijo Smith en 2018 sobre lo que sucedió en 2011.



“Contraté a un equipo de documentalistas, iba a ser mi gran declaración de amor, iba a ser lo que la sacara de su crisis de mediana edad, iba a ser espectacular, algo muy profundo”, añadió el actor, quien contrató a la actriz y cantante Mary J. Blige para la fiesta, aunque Pinkett le había manifestado que quería hacer “algo íntimo”.



Cuando el festejo se llevó a cabo igual, la actriz se mostró furiosa y le dijo a su esposo que era un egocéntrico. “Me dijo que lo que hice fue una muestra ridícula de mi ego, y eso me quebró, sigo devastado porque tenía razón, no fue una fiesta para ella”, reconoció el actor y agregó: “Ese fue un punto muy bajo de nuestra relación”.



LA NACIÓN (GDA)- ARGENTINA