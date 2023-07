Este viernes 7 de julio de 2023 se abre un portal energético, según los expertos en numerología este es perfecto para manifestar en positivo y poner en marcha los mejores rituales.



Debido a la gran energía de este portal, la vidente Mhoni decidió hacer las predicciones para cada signo y lo que vendrá en el futuro, aquí se lo contamos.



De acuerdo con la numerología, este portal 777 es uno de los más poderosos, pues va a suceder en el día 7, del mes 7, del año 7, cifra que da al sumarse los cuatro dígitos del 2023.



Según expertos, estos portales energéticos suceden muy pocas veces al año, por lo que los creyentes de estos fenómenos aprovechan la energía para atraer cosas positivas a sus vidas.



Aries

La vidente recomienda: "prender una veladora preferentemente roja o verde, tratar de cortarse el cabello ,limpiarse con un huevo o con un limón verde". Adicional a esto dijo que los regisdos bajo este signo pueden "multiplicar toda tu buena vibra siete veces siete y tener más estabilidad y comunión con los demás".



"Dios le va a conceder tres deseos que los escribas en un papel: "escribir tres deseos, prender una veladora y quemar el papel con la veladora que den las cenizas invocar completamente a Dios".

Tauro

"Lo que tiene que hacer depurar todo, sacar todo lo que no utilizas de tu vida, tratar de ponerte a dieta o lo que tú quieras Tauro".



"Salen dos cartas la carta del carro: no te detengas sigue adelante y siga avanzando y aparte te sale la carta de la fuerza: Tauro está hecho de mucha fuerza con mucho valor de mucha fuerza y son personas que siempre van a poder salir adelante de cualquier problema porque son muy inteligentes muy capaces su carácter es muy fuerte".

Géminis

"Trata de pensar puras cosas positivas, quítate el pensamiento del pasado que no pudiste hacer, quitarte venganzas de la mente. Lo que tiene que hacer es ponerse ropa de azul con blanco estrenar algo limpiar muy bien de todo tu clóset o las cosas que ya no utilizas".

Cáncer

"Cuídate de las personas de tus ex parejas o de la familia de luz eso te va a ayudar mucho a estar mejor en cuestiones de pensamiento a salir adelante, te dice la luna llena que todavía te va a ayudar a encontrar el amor verdadero , si ya tienes esa pareja va a ser más compatible contigo y que vas a tener mucha comunicación con esa persona ideal".

Leo

"Estrenar zapatos o tenis. Traer siete billetes de a dólar en la bolsa o tan siquiera tres billetes de dólar te va ayudar a multiplicar completamente . El signo de Leo cabalístico y en las cartas nos dice que van a llegar a hacer el emperador, son gente líder empresarial".

Virgo

"Lo que tienes que hacer darse una buena limpia con un limón verde por todo el cuerpo o con un huevo rojo, dase una buena limpia una buena sacudida: bañarse con un jabón neutro a un jabón de canela o de coco prender una veladora amarilla o azul y tú también eso de cortarse el cabello ponerse algo de ropa nueva para cortar todas las cosas negativas".

Libra



"Oportunidad de reinventarse en todo , yo metía este currículo o le metía aplicaciones para otro trabajo nuevo, me metí a un gimnasio, me metí a estudiar todo lo que dices Libra se te va a multiplicar o se te va a dar. Su color va a ser el color azul y verde, trae ese momento el signo de libra de empezar desde cero de cortar con esa gente que no te estaba ayudando y que sí trae la oportunidad de amores".

Escorpio

"Trae buena suerte, como que se le están alineando las cosas, se le multiplica todo lo que vaya a hacer. Si se quiere operar, si quiere este comprar algo, te lo puedes hacer y sin ningún problema. Cuídate de los enemigos ocultos".

Sagitario

"Las cartas te dicen que vas a picar el dinero, que lo vas a traer en los pies, en las manos, pero que seas más inteligente al momento de hacerlo, o sea ,que seas más consciente al momento de gastar y que vas a poder subir de puesto, vas a ser dueño de tu empresa o de un negocito propio.

Capricornio

"Trata de ponerte agua bendita en la frente y a la nuca para cortar todo lo malo. Vienem oportunidades multiplicadas siete veces no enojarte, no pensar cosas negativas y no buscar personas que te puedan causar dolor envidia o coraje".

Piscis

"Limpia bien los espejos de la casa para multiplicar la abundancia, compra algo nuevo para ti. Envía las solicitudes, paga las deudas".



"El Arcángel Miguel te ayudará a derrotar a los enemigos, píde que se te va a dar, ponlo en un papel siete veces y quémalo en la veladora, cuídate de los problemas de la piel".

