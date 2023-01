La primera década de los años 2000 fueron el escenario de distintas transformaciones y modas que forjaron la identidad de quienes fueron contemporáneos a esos tiempos.

Eran la época en la cual la gente expresaba lo que sentía a través de Myspace, se comunicaba a través de Messenger o los que escuchaban canciones de bandas como My Chemical Romance, Gorillaz, Evanescence, Linkin Park, Green Day, o artistas como Shakira, Lady Gaga, Rihanna, Avril Lavigne, Jennifer López o Beyoncé.

No obstante, en aquellos tiempos en los que también era tendencias vestir de negro, y en la cual la depresión empezó a tomarse como un tema serio de salud pública en el mundo, se hizo popular un rapero de origen español, quien alcanzó el pico de la fama a muy temprana edad. Se trata de Christian Jiménez Bundo, conocido mundialmente como Porta.

Porta y la subcultura emo



El movimiento emo se basó en el carácter introvertido, sensible y emocional que sus miembros poseían. Pese a que esta subcultura surgió en los años 80 en Estados Unidos, volvió a tomar relevancia durante los 2000, gracias al auge del internet.

Ya hablando de contextos geográficos, los países hispanohablantes tuvieron un papel clave en este resurgir de la cultura emo, gracias, en gran parte, por la música. Pese a que originalmente este movimiento basaba sus gustos musicales en géneros pesados como el punk, el grunge y demás variantes del rock, fue Porta quien tomó relevancia en los jóvenes hispanos que se consideraban de estas características sociales.

Canciones como ‘Aprecia lo que tienes’, ‘Todos en mi contra’ o ‘Siento luego existo’, pertenecientes a su primer álbum de larga duración ’En boca de tantos’, estrenado en el año 2007, significaron su crecimiento y popularidad a un nivel masivo.

‘La bella y la bestia’, tema de su segundo álbum ‘Trastorno bipolar’, es actualmente la canción de su repertorio más escuchada en YouTube, con 80 millones de reproducciones.

Esto con el tiempo le sirvió a su música para comenzar a irrumpir en otros grupos sociales, en especial a aquellos que eran afines a las caricaturas y animaciones japonesas como ‘Dragon Ball’ o ‘Naruto’; al punto de que Porta lanzara una canción alusiva a la serie de manga y anime creada por Akira Toriyama llamada ‘Dragon Ball Rap’, la cual fue ampliamente popular, hasta el punto de ser la canción más recordada del artista hasta el sol de hoy.

La fama fue como la gravedad



Dicha fama creciente, como espuma de cerveza mal servida, sirvió para que trascendiera de la cultura emo y se pudiera convertir en un artista masivo. Por aquellas épocas, en las cuales Facebook también comenzó su camino como un gigante de redes sociales, el rapero de Barcelona logró ser el cantautor español más famoso en Internet. Actualmente, tiene una envidiable cifra de 12 millones de seguidores en dicha plataforma.

Desde sus inicios en el rap vocacional en el 2006, Porta siempre ha mantenido una línea de producción que muchos sabidos y aficionados del género urbano han respetado: ser el responsable de componer sus propios temas.

“Si tú no escribes lo que estás rapeando, no eres rapero. Eres intérprete. Eso sería exactamente como decir ‘Yo soy poeta’, pero ‘lo que pasa es que las poesías me las escriben’. Entonces no eres poeta, eres orador”, dijo el productor de música urbana panameño conocido como ‘El Chombo’ en su canal de YouTube.

Pese a su fama, Porta no fue ajeno a las críticas. Uno de los motivos por los cuales el rapero oriundo de Barcelona fue sumamente atacado fue por su incursión al género, pues varios de sus colegas y fanáticos puristas de la música urbana lo consideraban ‘toyaco’, el cual es un apelativo que se le da a alguien que entró a la escena del hip hop por moda.

Pese a la mala imagen de un sector del hip hop, Porta era sumamente popular, al punto de que logró firmar un contrato de producción con Universal Music, con el que produjo su segundo álbum de estudio ‘Trastorno bipolar’ en el 2009. Sin embargo, este renunciaría a la discográfica estadounidense debido a desacuerdos en la composición de sus discos.

“Uno de los motivos por los que discutí con Universal fue por qué ellos querían que hiciera un disco de 9 canciones, y luego sacar otro con 13… para así ir estafando al personal y que estuvieran comprando continuamente. Es una estafa total, como tener un producto y venderlo por trozos, cada uno al mismo precio que si lo compraras entero. Obviamente, me negué en rotundo, y fue una de tantas diferencias que tuve con esa discográfica”, dijo Porta en una entrevista a ‘ABC’ en el 2012.

La fama masiva terminó por abrumarlo, por lo que decidió vivir una vida más tranquila, alejada de los escenarios y de los focos de popularidad. No obstante, no ha dejado de hacer lanzamientos y colaboraciones musicales.

Actualmente, Porta, de 34 años, tiene un total de cuatro álbumes de estudio: ‘En boca de tantos’ (2008), ‘Trastorno bipolar’ (2009), ‘Reset’ (2012) y ‘Algo ha cambiado’ (2014); dos álbumes recopilatorios: ‘Equilibrio’ (2016) y ‘OFF’ (2018); y dos mixtapes ‘No es cuestión de edades’ y ‘No hay truco’ (2017). Estos dos últimos discos son maquetas en las que trabajó en el año 2006 y 2007 respectivamente.

