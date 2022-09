Tiffany Price se ha convertido en todo un ejemplo a seguir a nivel mundial, pues ha demostrado que no se necesitan seguir los estereotipos infundados por la sociedad para luchar por sus sueños y sus pasiones. Ella es una porrista de talla grande que, a pesar de los malos comentarios, sigue derrochando talento en las competencias más exigentes del Reino Unido.



Su historia se ha vuelto mundialmente famosa a raíz de una seguidilla de videos que subió a su perfil personal de TikTok, dónde ha conseguido el halago de un gran número de personas, pero también el rechazo de internautas que constantemente le están recalcando que abandone la actividad porque, según ellos, “ su cuerpo no es el ideal”.

“Si entras en un déficit de calorías te verás mejor con el uniforme”, “Disculpa, ¿por qué estás en la sección de atletas?”, “Definitivamente no pareces una animadora”, son algunos de los comentarios que ha recibido.



Ante las críticas, Price decidió dar un paso al frente y responder de manera respetuosa a sus detractores: “Existimos, chicos. No hay nada de qué asustarse (...) Repite después de mí: ‘El deporte no tiene tipo de cuerpo’ ”, mencionó en uno de sus clips.



Su respuesta causó el aplauso de cientos de usuarios de internet que felicitan a la británica por no dejarse intimidar y romper con los estándares de belleza tan arraigados en una disciplina como el porrismo.



"Eres maravillosa, sigue por ese caminos tan espectacular", "No hay palabras para describir lo que haces" y "Eres absolutamente hermosa y muy muy atractiva", son algunas de las reacciones de algunos de sus seguidores en apoyo al contenido que hace.



