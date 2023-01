Fueron cinco años de depresión, estrés postraumático y ataques de ansiedad para la argentina Paula Sánchez, quien, en 2017, sufrió de ‘porno venganza’ por parte de su excompañero sentimental, el tatuador Patricio Pioli.

Así como contó en entrevista con el medio ‘Infobae’, luego de que se separaran el sujeto publicó un video, a manera de venganza, en el que están juntos teniendo actos sexuales. De inmediato, la joven lo demandó por haber subido contenido privado sin su consentimiento.

Cuatro años después de la denuncia, Pioli fue capturado y condenado a cinco años de prisión por los delitos de coacción y lesiones leves calificadas en el marco de la viralización de un video íntimo.



Pese a que el victimario fue puesto tras las rejas, continuó hostigando y revelando diferentes contenidos sexuales sobre ella. Dado esto, Sánchez tuvo que someterse a distintos procesos psicológicos para que le ayudaran a llevar la situación con calma y a superar este trauma.



“Fueron 5 años muy duros en los que no tuve trabajo. Nadie quería darme una oportunidad por un tema de prejuicios. Atravesé momentos de mucha angustia, se me despertó una enfermedad crónica y tuve que pasar por dos cirugías para tratar una endometriosis”, relató Sánchez en el medio citado con anterioridad.

Pasar de ser víctima de ‘porno venganza’ a mujer empoderada



Mientras intentaba recomponerse de todo el daño que le causó su pareja, volvió a estar activa en sus redes sociales. Aunque evidentemente había comentarios indeseados hacia ella y su cuerpo, también existían mensajes en apoyo por lo que tuvo que pasar.

Del dolor pasó al poder y procedió a incursionar en vender su propio contenido sexual, sin sentirse hostigada ni maltratada.



Todo empezó cuando una página que vende lencería la contrató para que modelar y promocionar las prendas. Así, Sánchez pudo darse cuenta de que podía potenciar su belleza y superar el dolor causado, abriendo una aplicación para subir fotos sexys, con su consentimiento, y lograr un provecho lucrativo.



En la aplicación Tecito, con tan solo una semana de generar contenidos de videos y fotos eróticas, ya había recaudado más de 25 millones de pesos colombianos.

“Acá soy yo la que decide qué mostrar. Esto es una elección mía y es algo consentido. No tiene nada que ver con lo que me pasó. No es lo mismo. Para mí hacer esto es algo superador. Yo la pasé muy mal y puede transformarlo en algo positivo”, culminó.

