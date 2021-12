Es común escuchar de los problemas de salud mental a los que están expuestas las estrellas porno, la actriz retirada Mia Khalifa, por ejemplo, ha hablado en varias entrevistas de los problemas de autoestima y los traumas que le ocasionó su paso por esta industria.



Sin embargo, poco se conoce de las lesiones físicas que pueden darse a raíz de las grabaciones. En ese sentido, la reconocida Adriana Chechik confesó algunas de las dificultades de salud en su sistema óseo, producto de su trabajo.

La mujer, 30 de años, manifestó que ha tenido daños en su columna, cuello y tronco del encéfalo tras los rodajes de escenas bruscas para las páginas pornográficas: "Tengo un cuello realmente jodido ahora. Tengo un nervio pinzado y mi C6 y mi 7 están fuera de lugar".



De hecho, comparó su oficio con el de los artistas de lucha libre: "Siento que es como una lucha más sexy", dijo Chechik a 'The Plug Podcast'.



La actriz también confesó que termina tan desgastada de las grabaciones que, como si fuera una deportista de alto rendimiento, debe realizarse baños de hielo para que su cuerpo se recupere.



Manifestó su estado de salud se ha visto tan afectado que, incluso, su médico le prohibió grabar la escena de una orgía.



“Me dijo, '¿Podría esperar un año para esto? ¿Puede dejar que su cuerpo se cure adecuadamente? Y yo estaba como, 'No, tengo que hacerlo'. Él estaba como, '¡Por favor, trátese bien!' ”, explicó al pódcast.



Aunque no mencionó si finalmente hizo las escenas, declaró que no tiene en sus planes abandonar la industria para adultos, a la que ingresó en 2013, y que le ha dado varios reconocimientos, pues cuenta con cuatro premios AVN, considerados los Óscar del porno.

