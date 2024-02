'Por rata': se viraliza video de hombres quemando a un ladrón con un fierro de ganado

Recientemente se volvió viral en redes sociales un video en el que unos hombres en México le dejan a un presunto ladrón una frase marcada en su espalda con una herramienta de marcar ganado, después de atraparlo robando.



(Lea también: Video: ladrones dijeron que eran pareja y policía que los capturó los obligó a besarse).



Cabe aclarar que el video es del año 2019, pero en los últimos días ha resurgido en los temas en tendencia de las redes sociales. Se rumora que los hechos ocurrieron en Ensenada, Baja California.

“Cállate el hocico, wey”, le decían los hombres mexicanos al presunto ladrón al escucharlo gruñir de dolor, mientras marcaban su espalda con la herramienta.



(Puede interesarle: En video: robo de más de 60 millones deja a negocio familiar cerca de quebrar en Bogotá).



“Por ratita”, le dice el camarógrafo al delincuente, justo antes de que su compañero levante la herramienta y muestre que la habían usado para grabarle al hombre en su espalda la inscripción “Por rata”.

#Vídeo Ciudadanos hacen justicia por mano propia: “Por rata” tatúan en la espalda de presunto delincuente en México pic.twitter.com/HlfaW2YbUE — MVR Noticias 🌐 (@MVRNoticias) January 31, 2024

El video desató un debate entre los internautas, que se dividieron entre quienes sintieron que la violencia en el clip era exagerada o demasiado gráfica, y entre los que sintieron que el video mostraba de alguna forma un acto de justicia.



(De interés: Ladrones que robaron bicicleta vieron que estaba dañada y volvieron para cambiarla).



“¿Pero por qué donde no se ve? Era mejor en la frente”, “Excelente” o “Me encantan los finales felices”, comentaron algunos. “De esto debería encargarse la Policía”, “Qué cruel…”, y "No creo que funcione ese sistema, al rato lo va ver como un trofeo, con orgullo, así piensan ellos". comentaron otros.



Cabe recordar que el Artículo 17 de la constitución mexicana prohíbe este tipo de actos: “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho". No hay información de qué ha pasado con el ladrón ni con los hombres desde la publicación original del video.

Ladrón cae de escalera tras intentar robar una vivienda en San Antonio

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

