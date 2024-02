¿Por qué veo puntos negros volando? Le explicamos la razón

Algunas personas les suele pasar que en su vista ven unos puntos negros volando. Esta es una de razones más comunes por la que las personas visitan las clínicas de oftalmología. En realidad, estos puntos negros o moscas volantes están al interior del ojo, concretamente en humor vítreo, según la 'Clinica Baviera'.

¿Qué son los puntos negros en los ojos?



Los puntos negros en la vista son, en realidad, acumulaciones grumosas dentro del humor vítreo, este también es conocido como gel vítreo y es una sustancia gelatinosa que rellena el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino, según el mismo medio.



Cuando el humor vítreo no se renueva con el paso de los años, aparecen en él 'desechos' que provocan estas sombras que algunos suelen percibir como puntos negros que flotan delante de él. Además, estos aumentan su intensidad cuando mirar un fondo de un color homogéneo o cuando estamos en espacios amplios.



Una de las causas más habituales se encuentra en la densificación de pequeñas partes del humor vítreo del interior del globo ocular, la cual es la razón de ver puntos negros.



Aunque en la mayoría de los casos estas moscas volantes no representan un problema de salud significativo, los oftalmólogos subrayan la importancia de mantener un control regular, especialmente en pacientes de edad avanzada. Estas partículas podrían ser indicativas de cambios en el humor vítreo que, en casos extremos, podrían preceder a un desprendimiento de vítreo.

Según el mismo portal, existen varios motivos que pueden causar estos puntos:



Edad avanzada: esta es una de las principales causas que puede la densificación del humor vítreo que produce los puntos negros en la vista o moscas volantes. Lesiones en el ojo: Cuando esto sucede, es fundamental acudir de inmediato a un médico de urgencias, ya que la lesión en el ojo podría llegar a producir daños más importantes. Cirugías oculares y uso de determinados medicamentos: una intervención ocular, así como cuando se utilizan ciertos medicamentos que pueden densificar el humor vítreo, Causas genéticas: existen casos de personas que tienen mayor tendencia a padecer esta densificación de partes del humor vítreo. Hábitos poco saludables: Una dieta pobre en frutas y verduras afecta negativamente a nuestra salud en general, y especialmente a nuestra salud ocular.

