En la edición 95 de los Premios Óscar realizada el domingo 12 de marzo, asistieron actores, actrices, músicos, directores y los equipos de las películas y documentales más destacados del 2022.



Fueron diez las películas nominadas al Óscar para esta edición, en las que se encontraban ‘Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo’, ‘Los Espíritus de la Isla’, ‘Ellas hablan’, ‘El Triangulo de la Tristeza’, ‘Elvis’, ‘Sin novedad al Frente’, ‘Tár’, ‘Avatar 2’ y ‘Top Gun:Maverick’ de la que es protagonista el reconocido actor Tom Cruise.

Fue este actor el que sorprendió con su ausencia en los premios, pues ‘Top Gun:Mavercik’ estaba nominada en varias categorías. Se especuló por su ausencia causando todo tipo de comentarios en redes sociales, pues era una de las celebridades más esperadas.

Cuando dijeron que Tom Cruise no estaba en los premios, una parte de mi lo estaba esperando volando de un jet y aterrizando en paracaídas en el teatro .



Al menos fue Épico en mi cabeza 🤣🤣 — JORGE ARMANDO VARGAS (@ARMANDO_MAIKY) March 13, 2023

Fue significativo que Tom Cruise y James Cameron prefirieron faltar al #Oscar, las 2 películas que salvaron a la industria del cine fueron menospreciadas por la academia.



Pero por películas como #TopGunMaverick y #Avatar es que Hollywood puede hacer churros como el que ganó. pic.twitter.com/4aNE99TLh8 — Mr. Lotario (@MrLotario) March 13, 2023

La razón por la que Tom Cruise no asistió al evento la reveló Deadline, diario de ultimas noticias de Hollywood, el cual aseguró que el actor se encuentra en Reino Unido grabando la nueva producción de ‘Misión Imposible’ que será estrenada el 14 de julio de este año.



Esta noticia aclaró que el actor no pudo ir a los premios por compromisos profesionales y no por otras razones de las que se especulaban.

