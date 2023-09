Luego de unos cuatro años de matrimonio con Sophie Turner, recordada por su papel en ‘Juego de Tronos’, el músico Joe Jonas, quien es reconocido por la banda musical que tenía al lado de sus hermanos, solicitó el divorcio el 5 de septiembre según 'Us Weekly’.



(Lea también: Joe Jonas no aguanta más: le pidió el divorcio a su esposa Sophie Turner).



La expareja tiene dos hijas como fruto de lo que era su relación. De acuerdo con el medio mencionado anteriormente, la familia fue vista el pasado 18 de septiembre en Nueva York, almorzando en el restaurante especializado en ramen Momofuku Noodle Bar Uptown.

A pesar de que se veían “amigables”, la modelo Sophie Turner demandó unos días después al padre de sus hijas, argumentando que las menores estaban siendo detenidas injustamente en Estados Unidos, y en contra de sus deseos de llevarlas a Inglaterra.



(Siga leyendo: Exnovia de Travis Kelce lanzó advertencia a Taylor Swift: insinúa que le será infiel).



Sin embargo, el 25 de septiembre el juez encargado del caso de la custodia de las niñas le ordenó a los artistas que ellas debían permanecer en Nueva York. Una fuente les aseguró que el actor espera llegar a un acuerdo amistoso con Turner y que está decidido a mudarse al Reino Unido si es necesario.

¿Por qué solicitó el divorcio?

La prensa internacional aseguró que Joe Jonas había visto algo que le habría hecho entender que su relación con la actriz ya estaba muerta. ‘TMZ’ asegura que fuentes cercanas a los artistas revelaron que gracias a una cámara de anillo el actor logró escuchar una conversación que lo llevó a tomar esa decisión.



“No fue nada más que eso, pero eso fue la gota que colmó el vaso”, aseguró una fuente a ‘Us Weekly’.



(De interés: 'The Eras Tour', la exitosa película de Taylor Swift, se estrenará en Colombia).



La pareja estaba atravesando problemas en su matrimonio desde unos 6 meses atrás, relacionados, principalmente, con sus estilos de vida. Una persona informó a ‘TMZ’ que a “ella le gusta la fiesta, a él le gusta quedarse en casa”.



Aunque no se sabe con exactitud qué fue lo que escuchó el cantante por parte de Sophie Turner, ‘The International News’ afirmó que una fuente cercana a la actriz dijo que la actriz señaló al músico de ser “demasiado controlador” antes de su ruptura.



Aunque los artistas no han aclarado estos rumores, si anunciaron públicamente su divorcio en sus redes sociales, en las que dijeron que la decisión se había tomado en acuerdo mutuo.



“Después de cuatro años maravillosos de matrimonio hemos decidido mutuamente poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa. Hay muchas narrativas especulativas sobre por qué, lo cierto es que esta es una decisión unida y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad para nosotros y nuestras hijas”.

Más noticias en EL TIEMPO

Nicolás Petro: esta es la acusación de la Fiscalía por lavado y enriquecimiento ilícito



Claudia López denuncia obra parada por orden del Gobierno Petro: Regiotram del Norte



Habla dueño de carro que transportaba propaganda del Pacto Histórico en plena marcha



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO