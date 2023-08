Desde 1994, cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con la intención de crear conciencia sobre la importancia de prevalecer y atender las necesidades de estas comunidades originarias.



La conmemoración de esta fecha hace parte de la lucha cotidiana que los miembros de estas poblaciones sostienen para defender y subsistir en su territorio.

"De alguna manera este día contribuye al reconocimiento de nuestra esencia como pueblos de la tierra, a nuestras propuestas y a las luchas colectivas", según la página oficial del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC).



Gracias a la resolución 49/214, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tras discutir la importancia de conocer las necesidades socioeconómicas y culturales de estos grupos étnicos.



Sin embargo, no fue hasta hace un poco más de una década que se creó este día, para también conmemorar la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.

¿Por qué se conmemora?

La importancia de conservar y proteger los derechos de las comunidades autóctonas, radica en su reconocimiento cultural y en sus conocimientos milenarios para cuidar el medio ambiente y la naturaleza.



Estas comunidades que han sido vulneradas históricamente son reconocidas por las organizaciones gubernamentales y los gobiernos como grupos que requieren de una cooperación para mantener sus tradiciones y unas condiciones sociales y económicas dignas.



De acuerdo con la ONU, "el 47 % de todas los Indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17 % de sus homólogos no Indígenas. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres".



Además, tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que los no pertenecientes a estas comunidades.



"En la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida", afirma el portal oficial de las Naciones Unidas.



Por ello, es relevante la conmemoración de este día, para “reconocer a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres, y el aporte que han brindado al fortalecimiento de las culturas nacionales”.



